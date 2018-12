Старый Свет строит новые истребители. Часть 1

По материалам издания "Взлет".

«Перспективная авиационная боевая система» (Future Combat Air System – FCAS) является сейчас для Германии и Франции самым современным видением собственного истребителя. ВВС Германии в настоящее время вооружены устаревшими истребителями-бомбардировщиками Tornado, которым постоянно не хватает запасных частей. Избавиться от них немцы были бы рады, да вот только Tornado способны нести ядерные бомбы B61, которые размещены на территории страны по любезной просьбе США. А вывод из эксплуатации самолетов не за горами – в 2025 году все Tornado должны уйти на покой. Вариант замены на Eurofighter Typhoon спасти положение может лишь частично – сертификация под оснащения ядерными бомбами займет несколько лет. Поэтому самым логичным шагом со стороны «Люфтваффе» является покупка у заокеанских друзей машин пятого поколения F-35. За это ратуют несколько генералов от ВВС, однако министерство обороны и правительство страны не в восторге от такой инициативы. В итоге генерал-лейтенант Карл Мюльнер в мае 2018 лишился поста командующего ВВС страны за свои публичные высказывания в пользу F-35.Командующий Люфтваффе генерал-лейтенант Карл Мюльнер, уволенный за лоббирование F-35Концепция Future Combat Air System была впервые опубликована в «Стратегии развития боевой авиации», изданной министерством обороны Германии в мае 2016 года. Одним из компонентов FCAS выступала «система вооружения следующего поколения» (Next Generation Weapon System или NextGen WS), а также варианты пилотируемых и беспилотных комплексов. Стоит немного отвлечься и рассказать о том, как начиналась программа FCAS. Сама аббревиатура появилась еще в 2001 году в рабочих документах «Европейской программы разработки технологий» ETAP (European Technology Acquisition Programme). Шесть стран-участниц – Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и Великобритания договорились об обмене технологиями и создании совместных прототипов. Позже под флагом FCAS в Европе запустили в разное время несколько национальных авиационных программ. В 2009 году такой аббревиатурой нарекли проект замены Rafale после 2030 года. А в 2012 году под шифром FCAS появилась англо-французская программа от BAE Systems и Dassault Aviation по разработке авиакомплекса на базе демонстраторов технологий Taranis и nEUROn. Планы по выходу Великобритании из Евросоюза поставил на проекте крест с полной заморозкой финансирования.Концептуальный облик истребителя FCASВернемся к оригинальному FCAS. Проработкой концепта нового истребителя занимается Airbus. Его руководство предпочитает пилотируемый вариант NextGen WS. Основным доводом против беспилотности является невозможность достижения удовлетворительных параметров автономности к 2030-2040 годам. В итоге главным компоновочным концептом программы является двухместный самолет, экипаж которого представлен пилотом и оператором дрона. Airbus задумал в рамках FCAS концепцию использования ударного комплекса в виде «роя» (swarm), в состав которого входят как пилотируемые машины, так и БПЛА. В соответствии с этой идеей основную нагрузку будут нести недорогие и простые беспилотные «мулы», оснащенные сенсорами и вооружением, а также связанные защищенными информационными каналам. Инженеры выбрали промежуточную схему управления ударной группой, еще не беспилотную (оператор находится неподалеку в истребителе), но уже и не пилотируемую (удары преимущественно наносятся БПЛА). Руководители двух стран, Германии и Франции, 13 июля 2017 года договорились о планах совместной разработки нового европейского истребителя на полях Франко-Германского совета в Париже. И 8 ноября 2017 директор по стратегии Airbus DS Антуан Ногье представил обновленный концепт истребителя «Будущая воздушная мощь» (Future Air Power). Интересно, что в этот раз новая машина проектируется не как замена Tornado, а как преемник уже Typhoon, то есть появиться он должен в 2045 году. На презентации новый самолет назвали тривиально «новым истребителем» (New Fighter) и оставили его в двухместной конфигурации. Весь набор джентльмена поколений 5-6 здесь присутствует в избытке – и малозаметность, и сверхзвук в качестве крейсерской режима, и наличие идущих впереди дронов-сенсоров.Видение New Fighter от Airbus DSПсевдоспутник HASP (High-Altitude Pseudo-Satellite) типа Zephir — один из членов команды New FighterА400М сбрасывает на помощь New Fighter группу дронов Remote Carriers для подавления ПВОAstrobus — один из компонентов, обеспечивающих информированность ударной группы о боевой обстановке.Изюминками платформы New Fighter должны стать новая система ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR – Intelligence, Surveillance, Reconnaissance), а также аппаратура связи с «псевдоспутниками» HASP (High-Altitude Pseudo-Satellite) типа Zephir. HASP призван обеспечивать истребитель информацией со своих бортовых радиолокаторов, сканируя поле боя с больших высот. Самое интересное, что в эту компанию приплели еще транспортный A400M, который будет нести в своем чреве разведывательно-ударные БЛА (Remote Carriers – удаленно управляемые носители). Привлекать эту технику будут в случае столкновения истребителей с серьезной системой ПВО противника. Подавлять её беспилотники будут по упоминаемой схеме «рой» вместе с истребителем New Fighter, который будет вести общую координацию действия. Часть дронов из «роя» будет заниматься РЭБ, часть непосредственно поражать объекты ПВО, расчищая путь для пилотируемой техники. Не забыли люди из Airbus про самолет ДРЛОиУ на базе собственного А330, который в данной теме играет роль ретранслятора сигнала от спутников на платформе Astrobus.Концепция Future Air Power с истребителем New Fighter от AirbusСетевое взаимодействие структуры, вращающейся вокруг New FighterСледующим информационным поводом вспомнить о будущем европейского истребителя стало интервью руководителя Airbus DS французской газете Les Echos, в которой он упомянул, что «совместный франко-германский проект предоставляет уникальную возможность содействовать сближению европейских стран. Франции и Германии надлежит быть в таком объединении лидерами, пригласив присоединиться к ним другие государства Европы, которые этого пожелают». Дирк Хоке справедливо отметил, что содержание сразу трех истребителей Rafale, Typhoon и Tornado слишком дорого для Европы и нужно приложить все усилия для разработки единой платформы будущего. Мало того, Хоке добавил: «С учетом старых моделей, на вооружении стран ЕС в настоящее время находится истребителей более 20 типов – это совершенно ненормальная ситуация». Перефразируем слова главы Airbus: европейцам нужен единый самолет пятого-шестого поколения, и очень желательно, чтобы это был Airbus. В интервью, которое датируется 27 ноября 2017 года, Хоке напомнил, что «дорожная карта» по новому истребителю должна была быть готова к июню 2018 года. По мнению Les Echos, сроки соблюсти не удалось, так как руководство ФРГ отвлеклось от темы перспективного истребителя, сфокусировавшись на проблемах формирования правительства страны. Начало 2018 года также не обошлось без обсуждения идеи New Fighter, только в этот раз интервью давал уже руководитель Dassault Aviation Эрик Траппье. В своей речи для немецкого еженедельника Wirtschaftswoche он разнес в пух и прах идею о закупке Европой F-35: «Мне не кажется, что приобретение готового американского продукта европейскими странами будет способствовать стратегической автономии Европы». Странно было бы слышать что-то иное от руководителя крупной европейской инженерной компании. Траппье также указал, что только Dassault Aviation способна сделать эффективный истребитель шестого поколения для Европы, так как обладает исключительными компетенциями в этой сфере. В то же время на официальном уровне именно Airbus DS является ведущим разработчиком машины, а французы довольствуются ролью ведомых.Заключение соглашения между Airbus DS и Dassault Aviation по совместной разработке истребителя нового поколенияНесмотря на разногласия, в апреле 2018 года главы Airbus DS и Dassault Aviation официально объявили о заключении соглашения по разработке машины нового поколения. Дирк Хоке по этому поводу пафосно заявил: «Никогда прежде Европа не была столь решительно настроена на то, чтобы обеспечить и усилить свою автономию и независимость в оборонном секторе, как с политической, так и промышленной точки зрения. Airbus DS и Dassault Aviation являются двумя компаниями, располагающими лучшими знаниями, которые потребуются для реализации проекта FCAS». Подытожил босс Airbus DS словами, что европейская новинка не будет копировать F-35, а шагнет дальше.Продолжение следует…