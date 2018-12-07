НАТО обеспокоилось отставанием от российских систем РЭБ

Североатлантический альянс признает отставание от России в средствах радиоэлектронной борьбы. Научно-техническая организация НАТО заявила, что инфраструктура тактической связи альянса уязвима перед российской стратегией РЭБ, сообщает "RT".В НАТО намерены в 2019 году году искать способы защитить свои средства коммуникации от российских средств РЭБ. В связи с этим уже составлена заявка на соответствующие исследования, которые будут проводиться Научно-технической организацией НАТО. Как заявляют представители альянса, проведенные в последнее время учения на восточном фланге НАТО, а также "присутствие российской армии в Прибалтике и Украине", продемонстрировали успешность российской РЭБ. Изучив предполагаемый потенциал РЭБ-атак и радиоэлектронное обеспечение, в НАТО пришли к выводу, что существующая система тактической связи весьма уязвима перед российскими системами РЭБ.В заявке, направленной на изучение способов защиты от российских систем радиоэлектронной борьбы, говорится, что существующие у альянса на сегодняшний день меры по защите от средств РЭБ не могут обеспечить соответствующую защиту. .Кроме того, подчеркивается, что новые исследования необходимо провести ещё и в связи с эффективностью военной доктрины России. В заявке указывается, что "российская доктрина, сочетающая в себе для обнаружения, идентификации, локализации и уничтожения особо важных целей РЭБ, БПЛА и артиллерию, зарекомендовала себя как очень успешная".