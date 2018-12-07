Обострившаяся в Британии шпиономания затрудняет работу посольства РФ

В очередной раз, к сожалению, стали свидетелями обострения шпиономании в британском обществе.

Британские власти стремятся максимально затруднить общение российских дипломатов с представителями общественности, рассказал РИА Новости сотрудник посольства РФ в Лондоне.На просьбу прокомментировать заявления британских спецслужб об активизации деятельности российских разведчиков, работающих, в том числе под дипломатическим прикрытием, представитель посольства ответил:Он добавил, что британское правительство не ослабляет своих усилий по создания вокруг дипмиссии РФ «токсичной атмосферы», в то время как поездки по стране являются неотъемлемой частью дипломатической работы.Инициаторы нового витка антироссийской компании делают всё, чтобы максимально сузить рамки нормальной деятельности посольства. Местные СМИ предлагают читателю «исходить из непогрешимости британских спецслужб», то есть верить им на слово, рассказал собеседник.Он напомнил, что подобный подход ранее уже не раз приводил к печальным последствиям. В этой связи можно вспомнить Югославию, Ирак, Ливию, а также ситуацию в Солсбери.Подобные публикации в прессе выгодны британским спецслужбам, так как оправдывают их настойчивое внимание к российскому направлению после своего же заявления о высылке всех «российских шпионов».Ранее британские СМИ опубликовали материал, в котором со ссылкой на секретную служебную записку сообщили, что сотрудникам контрразведки предписано находиться в высшей степени готовности для выявления шпионов из РФ.В статье также утверждается, что оставшихся после высылки в российском посольстве дипломатов, Москва «мобилизовала для выполнения разведывательных заданий».Напомним, после инцидента с отравлением в Солсбери Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов. При этом заявлялось о нанесении российской резидентуре «сокрушительного удара», после которого шпионскую сеть придется восстанавливаться несколько лет.