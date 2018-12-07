США заблокировали продажу Израилем истребителей F-16 Хорватии

Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.Администрация Дональда Трампа препятствует выполнению соглашения по продаже Хорватии 12 истребителей F-16, ранее поставленных в Израиль Соединенными Штатами. По информации интернет-портала, США сами рассчитывали на победу в тендере на поставку Хорватии истребителей, и считают поведение Израиля нечестным. В Вашингтоне настаивают на том, что для продажи американских истребителей сторонним покупателям, Израиль должен спросить разрешения у США, а не принимать самостоятельные решения. Соединенные Штаты предупредили Израиль, что заблокируют сделку. Хорватия, в свою очередь, негативно отреагировала на срыв сделки и дала понять Израилю, что ждет скорейшего разрешения возникшей ситуации.Касаясь подробностей сделки, издание сообщает, что хорватское правительство приняло решение купить у Израиля 12 истребителей F-16,которые списываются армией Израиля. Самолеты модернизированы с использованием израильской электронной системы. Сумма сделки 2,5 млрд хорватских кун ($486 млн) с рассрочкой на 10 лет.