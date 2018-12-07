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МО Канады отчиталось об успехах в подготовке украинских военных

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К настоящему времени курсы подготовки, организованные Министерством Канады на Украине в 2015 году, прошли более 10 тысяч военнослужащих, передает ТАСС сообщение канадского военного ведомства.

МО Канады отчиталось об успехах в подготовке украинских военных



Согласно информации, за три последних года инструкторы из Канады провели на Украине 230 специальных сессий и обучили по состоянию на 1 ноября 2018 года свыше 10 тыс. сотрудников сил безопасности.

В сообщении также отмечается, что на этой недавно на Украине побывал с визитом канадский генерал Жан-Марк Лантье, который проинспектировал ход подготовки украинских военнослужащих, а также провел деловые встречи с высокопоставленными офицерами оборонного ведомства республики.

Напомним, с 2015 года на Украине в рамках операции Unifier («Объединитель») постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Они проводят занятия с рядовым и офицерским составом украинской армии на Яворовском полигоне (Львовская область). Весной прошлого года по договоренности сторон их миссия была продлена до 31 марта 2019 года.

Ранее пресс-служба канадского военного ведомства пояснила, что операция Unifier не является боевой миссией. Главной задачей личного состава, задействованного в этой операции, является обучение украинских военнослужащих тактике ведения боевых действий, навыкам первой медицинской помощи, а также организации тылового обеспечения.

Между тем на прошлой неделе в Народной милиции ЛНР рассказали, что в населенный пункт Светлодарское (зона ответственности 72-й бригады ВСУ) прибыли 28 человек, одетые в форму натовского образца. По мнению разведки, эти люди являются иностранными инструкторами, прибывшими для подготовки наступления украинских войск.
Использованы фотографии:
Укринформ
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