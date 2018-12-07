МО Канады отчиталось об успехах в подготовке украинских военных
К настоящему времени курсы подготовки, организованные Министерством Канады на Украине в 2015 году, прошли более 10 тысяч военнослужащих, передает ТАСС сообщение канадского военного ведомства.
Согласно информации, за три последних года инструкторы из Канады провели на Украине 230 специальных сессий и обучили по состоянию на 1 ноября 2018 года свыше 10 тыс. сотрудников сил безопасности.
В сообщении также отмечается, что на этой недавно на Украине побывал с визитом канадский генерал Жан-Марк Лантье, который проинспектировал ход подготовки украинских военнослужащих, а также провел деловые встречи с высокопоставленными офицерами оборонного ведомства республики.
Напомним, с 2015 года на Украине в рамках операции Unifier («Объединитель») постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Они проводят занятия с рядовым и офицерским составом украинской армии на Яворовском полигоне (Львовская область). Весной прошлого года по договоренности сторон их миссия была продлена до 31 марта 2019 года.
Ранее пресс-служба канадского военного ведомства пояснила, что операция Unifier не является боевой миссией. Главной задачей личного состава, задействованного в этой операции, является обучение украинских военнослужащих тактике ведения боевых действий, навыкам первой медицинской помощи, а также организации тылового обеспечения.
Между тем на прошлой неделе в Народной милиции ЛНР рассказали, что в населенный пункт Светлодарское (зона ответственности 72-й бригады ВСУ) прибыли 28 человек, одетые в форму натовского образца. По мнению разведки, эти люди являются иностранными инструкторами, прибывшими для подготовки наступления украинских войск.
Согласно информации, за три последних года инструкторы из Канады провели на Украине 230 специальных сессий и обучили по состоянию на 1 ноября 2018 года свыше 10 тыс. сотрудников сил безопасности.
В сообщении также отмечается, что на этой недавно на Украине побывал с визитом канадский генерал Жан-Марк Лантье, который проинспектировал ход подготовки украинских военнослужащих, а также провел деловые встречи с высокопоставленными офицерами оборонного ведомства республики.
Напомним, с 2015 года на Украине в рамках операции Unifier («Объединитель») постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Они проводят занятия с рядовым и офицерским составом украинской армии на Яворовском полигоне (Львовская область). Весной прошлого года по договоренности сторон их миссия была продлена до 31 марта 2019 года.
Ранее пресс-служба канадского военного ведомства пояснила, что операция Unifier не является боевой миссией. Главной задачей личного состава, задействованного в этой операции, является обучение украинских военнослужащих тактике ведения боевых действий, навыкам первой медицинской помощи, а также организации тылового обеспечения.
Между тем на прошлой неделе в Народной милиции ЛНР рассказали, что в населенный пункт Светлодарское (зона ответственности 72-й бригады ВСУ) прибыли 28 человек, одетые в форму натовского образца. По мнению разведки, эти люди являются иностранными инструкторами, прибывшими для подготовки наступления украинских войск.
- Использованы фотографии:
- Укринформ
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