Индия заинтересовалась обучением своих военных в академии Генштаба ВС РФ

Министерство обороны Индии заинтересовалось обучением индийских военнослужащих в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, заявил начальник штаба военно-морских сил Индии адмирал Сунил Ланба.В российском военном ведомстве пояснили, что начальник штаба ВМС Индии посетил с визитом академию Генштаба ВС РФ, где выступил с лекцией "о роли индийских военно-морских сил в поддержании мира и стабильности в Южной Азии". На прошедшей встрече с командованием академии адмирал оценил уровень подготовки выпускников академии, как высочайший, при этом выразил заинтересованность в обучении индийских военнослужащих на специальном факультете Военной академии.Индийскому гостю показали академию, а также рассказали об особенностях обучения на иностранном факультете академии военнослужащих иностранных армий.Специальный факультет академии был создан в 1939 г., первыми слушателями которой были 9 испанских военнослужащих со сроком обучения 1 год 10 месяцев. Во время Великой отечественной войны на факультете учились военные из антигитлеровской коалиции, во время "холодной" - военнослужащие армий "Варшавского договора". После развала Советского Союза в академии проходили обучение не только военные из стран СНГ, но и из стран-членов НАТО. Всего же за свою историю факультет подготовил военнослужащих более 50 государств мира.