Судостроители рассказали, когда АПЛ «Казань» выйдет на госиспытания

А летом она отправится на государственные испытания, в ходе которых (осенью 2019 года) проведет контрольные стрельбы ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговым и надводным целям,

Головная многоцелевая АПЛ «Казань» (проект 885М, шифр «Ясень-М») выйдет на государственные испытания летом следующего года, передает ТАСС сообщение источника в судостроительной отрасли.В настоящее время подлодка находится на этапе заводских ходовых испытаний, которые начались в конце сентября 2018 года. Как пояснил источник, в рамках этих испытаний «Казань» еще несколько раз выйдет в море.рассказал собеседник.Также будут выполнены стрельбы по подводным целям самонаводящимися торпедами, добавил он.По словам источника, если испытания пройдут успешно, то АПЛ «Казань» будет передана флоту в конце 2019 года.Проект атомной подлодки типа «Ясень» разработан в бюро машиностроения «Малахит» (Санкт-Петербург). Создание облика подлодки началось еще в 1977 году. В проекте использованы многие технические решения, ранее не применявшиеся в советском подводном судостроении.АПЛ предназначена для уничтожения подводных и надводных кораблей противника, нанесения ударов по портам, военным базам и другим объектам. Основное вооружение – ракеты «Калибр» и «Оникс».Первая подлодка базового проекта 885 «Северодвинск» была передана флоту в 2014 году. Больше АПЛ по базовому проекту не строилось. Вторым представителем типа стала подводная лодка «Казань», построенная уже по модернизированному проекту 885М. В настоящее время на разных этапах строительства находятся еще 5 субмарин «Ясень-М».Модернизированный проект от базового отличают оптимизированные обводы корпуса, а также обновленные комплексы автоматики и радиоэлектронного вооружения.