ВО-пятница: Новые кадры из амурской колонии с "кущёвским сидельцем"

В Сети появились новые публикации, касающиеся содержания в колонии Амурской области представителя банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Речь идёт о фотографиях, на которых можно видеть, как «крабоед строгого режима», он же "кущёвский сиделец", более чем вольготно себя в этом «строгом режиме» чувствует. На фотографиях – снова шашлык, «тёплая компания», свободное пользование мобильным телефоном, в общем, всё то, что сложно ассоциировать с содержанием убийцы в местах заключения.В YouTube появился ролик, который опубликован пользователем по имени Сергей Перин. На кадрах – очередные застолья Цеповяза, возлежание на мягких диванах с видом на аквариум, ломящиеся от яств столы «специального барака». Представлены несколько кадров из летней беседки. Запечатлён разговор Цеповяза по мобильному телефону.Напомним, что ранее представленные прессе его бывшей женой фотографии осужденный назвал «подделкой», заявив, что ничего подобного не было. В колонии, в которой Цеповяз отбывает 20-летний срок за массовое убийство в станице Кущёвская, подлинность фото тогда признали, добавив, что «снимки были сделаны давно – в 2015 году».Новые кадры сообщают, что снимки Цеповяза в колонии делались в период с 2014 по 2017 годы. При этом руководство колонии объявило, что наличие крабов и икры на столе отбывающего внушительный срок уголовника «легко объясняется» географическим положением самой ИК, а кадры Цеповяза на диванах – из «комнаты отдыха». Отдыха от чего?Если следовать той же логике, то все без исключения заключённые дальневосточных колоний должны буквально объедаться камчатским крабом и прочими морскими деликатесами. Но что-то таких свидетельств ранее в СМИ не публиковалось.Ранее ФСИН провело проверку скандальной колонии. Было отмечено, что одними лишь административными взысканиями ситуация не ограничится.Пользователи уже назвали эти снимки "издевательством" не только над всей исправительной системой, но и над памятью жертв банды Цапков.