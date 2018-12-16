Реактивная установка разминирования Python (Великобритания)
В послевоенный период в интересах Корпуса королевских инженеров Великобритании была создана реактивная установка разминирования Giant Viper. Это изделие прекрасно справлялось со своими задачами и показывало высокие характеристики, что позволяло ему оставаться на вооружении в течение нескольких десятилетий. Однако со временем такие установки устарели морально и физически, в результате чего требовали замены. В прошлом десятилетии развитие реактивных установок разминирования было продолжено, благодаря чему появилось изделие Python.
Установка разминирования Giant Viper отличалась простотой конструкции и несложными принципами работы. На колесном прицепе помещались ящик для «боекомплекта» и пусковая установка. При помощи твердотопливной ракеты на минное поле выбрасывался гибкий удлиненный заряд, взрыв которого обеспечивал расчистку прохода длиной до 180-200 м и шириной в несколько метров. Следует отметить, что такой принцип борьбы с минно-взрывными заграждениями был предложен еще во время Второй мировой войны, но первая установка не отличалась безопасностью, и потому эксплуатировалась крайне мало. В новом проекте Giant Viper удалось решить основные проблемы предшественника.
По мере продолжения службы установка Giant Viper несколько раз проходила модернизацию, заключавшуюся в замене тех или иных компонентов. Однако этот процесс не мог продолжаться бесконечно, и в начале прошлого десятилетия появился запрос на создание совершенно новой установки разминирования. Впрочем, техническое задание на новый проект предусматривало применение отработанного и проверенного принципа работы.
Фактически Корпус королевских инженеров хотел получить аналог существующей машины, но изначально выполненный с применением современных материалов и технологий. Это позволяло запустить производство новой техники на имеющихся предприятиях с получением оптимальных эксплуатационных характеристик. Основные технические и боевые характеристики могли остаться на уровне прежнего образца.
Новый вариант установки разминирования был разработан британской компанией BAE Systems. Этот проект, как и его предшественник, получил «змеиное» название – Python («Питон»). Вновь название было выбрано с оглядкой на форму удлиненного заряда. Более того, появился повод говорить о формировании своеобразной традиции наименования инженерной техники.
Согласно проекту компании BAE Systems, новая система разминирования с точки зрения общего облика должна была походить на существующие изделия. В то же время, было решено доработать некоторые агрегаты установки с применением новых материалов или конструкторских решений. За счет этого были получены некоторые преимущества эксплуатационного характера.
Как и предыдущий образец, новый «Питон» строится на базе простейшей колесной платформы-прицепа. Одновременно с этим было решено использовать конструкцию прицепа, аналогичную поздним модификациям Giant Viper. Предыдущий образец изначально имел одноосное шасси и нуждался в опорах, а затем его оснастили дополнительной осью, упростившей эксплуатацию в целом и подготовку к стрельбе в частности. Кроме того, прицеп перестроили с использованием некоего подобия модульного принципа.
Основным элементом системы Python стала простейшая платформа, построенная на основе рамы из металлических профилей. В передней части платформы расположили треугольное буксирное устройство с набором кабелей и разъемов для подключения к машине-тягачу. Центральная часть рамы отвечает за транспортировку «боекомплекта». По бокам от нее предусмотрены небольшие площадки для расчета. В задней части платформы поместили опору с пусковой установкой для ракеты-буксировщика.
Платформа «Питона» получила любопытную ходовую часть. На каждом борту прицепа расположили по два колеса небольшого диаметра, сблокированные при помощи продольного балансира. Балансир закрепляется на опоре под платформой и имеет рессорную подвеску. Отказ от мостов, использовавшихся ранее, позволил увеличить клиренс прицепа. Кроме того, двухосное изделие может стоять горизонтально без дополнительных опор. В распоряжении расчета установки имеется одно запасное колесо. Его предлагается перевозить перед ящиком с удлиненным зарядом – на буксировочном устройстве.
На установке Giant Vyper имелся собственный металлический или деревянный ящик для перевозки удлиненного заряда. При разработке системы Python от этого устройства отказались. Вместо него на платформе имеется крупное прямоугольное посадочное место. На него предлагается устанавливать ящик-укупорку с зарядом. При подготовке к новому залпу этот ящик, соответственно, снимается, а на его место ставится новый. Таким образом, расчету не приходится перемещать из одного ящика в другой достаточно тяжелый рукав с взрывчаткой.
В задней части прицепа находится жесткая трапециевидная опора, на которой закреплена пусковая установка. Современные технологии позволили создать более совершенную ракету-буксировщик, что, среди прочего, привело к применению новой пусковой установки для нее. На жесткой опоре помещается механизм вертикальной наводки с пусковой направляющей для ракеты. Направляющая выполнена в виде набора из четырех продольных стержней, соединенных несколькими кольцами. Сверху и снизу направляющая частично прикрывается листами-кожухами. В транспортном положении направляющая устанавливается строго горизонтально, что сокращает высоту всего изделия. Перед стрельбой она поднимается на заданный угол возвышения.
Развитие ракетной техники, имевшее место в последние десятилетия, позволило разработать новый эффективный буксировщик. Установка Python использует твердотопливную ракету L9, имеющую упрощенную конструкцию. Ракета получила корпус в виде цилиндра диаметром 250 мм. Масса изделия – 53 кг. Реактивные газы выбрасываются через пару хвостовых косонаправленных сопел, что обеспечивает вращение и стабилизацию ракеты в полете. Между соплами на заднем торце ракеты находится крепление для буксировочного троса удлиненного заряда. Запуск двигателя ракеты производится по команде с пульта управления за счет электрического импульса.
Удлиненный заряд для «Питона» тоже был переработан с учетом достижений прогресса. Рукав длиной 228 м изготавливается из полимерного волокна, отличающегося высокой прочностью и малой массой. Внутри такой оболочки помещается заряд в виде 1455 кг взрывчатого вещества типа PE-6/AL. Характеристики взрывчатки позволяют удлиненному заряду достаточно свободно изгибаться в любом направлении. Торцы заряда оснащаются взрывателями современных типов, обеспечивающими подрыв по команде.
По информации разработчика, удлиненный заряд новой модели отличается безопасностью. Попадание пули или осколка способно оставить отверстие во внешней оболочке и повредить внутреннее взрывчатое вещество, но детонация последнего исключается. Кроме того, единичные поражения разных участков заряда не приводят к падению прочности конструкции и невозможности полноценного применения. Даже поврежденный рукав может покинуть ящик, осуществить полет за ракетой и лечь на минное поле.
Для буксировки за ракетой L9 удлиненный заряд Python использует металлический трос длиной несколько метров. Также он оснащается более длинным тросом, предназначенным для ограничения дальности полета. Во избежание перепутывания при хранении и транспортировке заряда этот трос сворачивается и фиксируется сбрасываемой оболочкой. Кроме того, он помещается в отдельный контейнер с прорываемой крышкой, находящийся на дне укупорки.
Реактивная установка разминирования Python по своим габаритам почти не отличается от предшественника. Полная длина изделия не превышает 4-5 м при ширине не более 2,5 м и высоте около 2,5 м. Собственная масса установки, без ракеты и удлиненного заряда с ящиком, составляет всего 136 кг. В боевом положении масса комплекса достигает 1,7-1,8 т.
Буксируемая установка может использоваться вместе с любыми тягачами. На практике их применяют с инженерными танками Trojan AVRE. «Питон» должен ехать непосредственно за бронемашиной, что позволяет резко сократить время на подготовку к выстрелу, а также защитить его от обстрела из передней полусферы. После предварительной подготовки стрельба удлиненным зарядом может осуществляться сразу по выходу на заданную позицию.
Запуск ракеты-буксировщика
Сравнительно небольшие габариты и масса установки разминирования привели к получению любопытных возможностей. Инженерная бронемашина может одновременно буксировать больше чем один прицеп с удлиненным зарядом. В таком случае установки Python соединяются цугом, одна за другой. При этом возможно раздельное управление запусками. Таким образом, в распоряжении военных инженеров оказывается сразу несколько удлиненных зарядов, которые можно использовать последовательно и без возвращения в тыл для «перезарядки».
По принципу действия современный «Питон» ничем не отличается от старой установки Giant Viper. После выхода на огневую позицию расчет дает команду на запуск ракеты. Та, взлетая, тянет за собой буксировочный трос, к которому присоединен удлиненный заряд. Покинув укупорку, заряд начинает вытягивать ограничительный трос, до того находящийся в собственном контейнере. Этот трос обеспечивает укладку заряда на заданной дальности от пусковой установки. После падения заряда на грунт происходит взрыв. При необходимости можно последовательно соединять два заряда, в результате чего получается рукав длиной 456 м.
Согласно официальным данным, подрыв удлиненного заряда Python обеспечивает повреждение с выведением из строя или срабатывание 90% противопехотных и противотанковых мин на участке длиной не менее 180 м и шириной не менее 7,3 м. Такой проход достаточен для использования людьми и техникой. Последовательное применение нескольких зарядов на одном участке позволяет создавать более широкие или более длинные проходы – в зависимости от параметров минно-взрывного заграждения и специфики проводимой операции.
В середине двухтысячных годов компания BAE Systems подала на испытания опытную технику нового типа и первую партию удлиненных зарядов для нее. Проверки на полигоне показали, что по боевым качествам перспективная установка Python, как минимум, не уступает своему предшественнику. Кроме того, были подтверждены определенные преимущества перед ним. Установка получила положительную рекомендацию, и вскоре поступила на вооружение Корпуса королевских инженеров.
Простота конструкции позволила всего за несколько лет произвести необходимое количество буксируемых установок, при помощи которых было выполнено перевооружение. В минимальные сроки устаревшие установки Giant Viper были списаны, а на их место пришли новые Python. Изначально такая техника использовалась только на учениях, но вскоре ее привлекли к решению реальных боевых задач.
В 2009 году для работы в составе международной коалиции в Афганистан отправился 28-й инженерный полк, оснащенный, среди прочего, бронемашинами Trojan AVRE и реактивными установками разминирования Python. В феврале следующего года эти образцы приняли участие в операции «Моштарак». На пути наступающих войск присутствовали минные поля, которые следовало обезвредить в минимальное время. На решение таких задач были брошены установки «Питон». Королевские инженеры успешно справились со своей работой и обеспечили скорейший выход прочих подразделений в заданные районы.
По разным данным, в дальнейшем британским военным инженерам приходилось еще несколько раз ликвидировать минно-взрывные заграждения противника в разных районах Афганистана. Во всех случаях система Python подтверждала свои характеристики. Она оказалась эффективным средством уничтожения противотанковых и противопехотных мин, а также самодельных взрывных устройств. Насколько известно, установки разминирования использовались только по своему прямому назначению. Удлиненные заряды не использовались в качестве инженерных боеприпасов для разрушения каких-либо сооружений, как это бывало с зарубежным оружием такого рода.
Несколько лет назад компания BAE Systems провела модернизацию системы Python, направленную, прежде всего, на повышение эксплуатационных характеристик и боевых качеств. В первую очередь, конструкторы заменили старое взрывчатое вещество в заряде на новую смесь ROWANEX 4400M, что позволило повысить стойкость к повреждениям. Также была усовершенствована конструкция рукава и его оснащения. С 2016 года в армию поступают удлиненные заряды улучшенной версии. Обеспечивая рост характеристик и эффективности, такие заряды сохраняют полную совместимость с существующими установками.
Реактивная установка разминирования Python поступила на вооружение британской армии не так уж давно, но уже успела полностью вытеснить более старые и менее совершенные образцы своего класса. Как показали испытания и применение в реальных операциях, такая система прекрасно справляется со своими обязанностями и заслуженно занимает свое место в парке техники Корпуса королевских инженеров. Специфика применения подобных изделий такова, что они могут сохранять требуемый потенциал в течение длительного времени. Таким образом, вполне возможно, что установка «Питон» – подобно своему предшественнику – прослужит еще много лет и уйдет на покой не ранее середины века.
По материалам сайтов:
http://army.mod.uk/
https://baesystems.com/
https://armyrecognition.com/
http://news.bbc.co.uk/
https://express.co.uk/
https://theengineer.co.uk/
Установка разминирования Giant Viper отличалась простотой конструкции и несложными принципами работы. На колесном прицепе помещались ящик для «боекомплекта» и пусковая установка. При помощи твердотопливной ракеты на минное поле выбрасывался гибкий удлиненный заряд, взрыв которого обеспечивал расчистку прохода длиной до 180-200 м и шириной в несколько метров. Следует отметить, что такой принцип борьбы с минно-взрывными заграждениями был предложен еще во время Второй мировой войны, но первая установка не отличалась безопасностью, и потому эксплуатировалась крайне мало. В новом проекте Giant Viper удалось решить основные проблемы предшественника.
По мере продолжения службы установка Giant Viper несколько раз проходила модернизацию, заключавшуюся в замене тех или иных компонентов. Однако этот процесс не мог продолжаться бесконечно, и в начале прошлого десятилетия появился запрос на создание совершенно новой установки разминирования. Впрочем, техническое задание на новый проект предусматривало применение отработанного и проверенного принципа работы.
Фактически Корпус королевских инженеров хотел получить аналог существующей машины, но изначально выполненный с применением современных материалов и технологий. Это позволяло запустить производство новой техники на имеющихся предприятиях с получением оптимальных эксплуатационных характеристик. Основные технические и боевые характеристики могли остаться на уровне прежнего образца.
Новый вариант установки разминирования был разработан британской компанией BAE Systems. Этот проект, как и его предшественник, получил «змеиное» название – Python («Питон»). Вновь название было выбрано с оглядкой на форму удлиненного заряда. Более того, появился повод говорить о формировании своеобразной традиции наименования инженерной техники.
Согласно проекту компании BAE Systems, новая система разминирования с точки зрения общего облика должна была походить на существующие изделия. В то же время, было решено доработать некоторые агрегаты установки с применением новых материалов или конструкторских решений. За счет этого были получены некоторые преимущества эксплуатационного характера.
Как и предыдущий образец, новый «Питон» строится на базе простейшей колесной платформы-прицепа. Одновременно с этим было решено использовать конструкцию прицепа, аналогичную поздним модификациям Giant Viper. Предыдущий образец изначально имел одноосное шасси и нуждался в опорах, а затем его оснастили дополнительной осью, упростившей эксплуатацию в целом и подготовку к стрельбе в частности. Кроме того, прицеп перестроили с использованием некоего подобия модульного принципа.
Основным элементом системы Python стала простейшая платформа, построенная на основе рамы из металлических профилей. В передней части платформы расположили треугольное буксирное устройство с набором кабелей и разъемов для подключения к машине-тягачу. Центральная часть рамы отвечает за транспортировку «боекомплекта». По бокам от нее предусмотрены небольшие площадки для расчета. В задней части платформы поместили опору с пусковой установкой для ракеты-буксировщика.
Платформа «Питона» получила любопытную ходовую часть. На каждом борту прицепа расположили по два колеса небольшого диаметра, сблокированные при помощи продольного балансира. Балансир закрепляется на опоре под платформой и имеет рессорную подвеску. Отказ от мостов, использовавшихся ранее, позволил увеличить клиренс прицепа. Кроме того, двухосное изделие может стоять горизонтально без дополнительных опор. В распоряжении расчета установки имеется одно запасное колесо. Его предлагается перевозить перед ящиком с удлиненным зарядом – на буксировочном устройстве.
На установке Giant Vyper имелся собственный металлический или деревянный ящик для перевозки удлиненного заряда. При разработке системы Python от этого устройства отказались. Вместо него на платформе имеется крупное прямоугольное посадочное место. На него предлагается устанавливать ящик-укупорку с зарядом. При подготовке к новому залпу этот ящик, соответственно, снимается, а на его место ставится новый. Таким образом, расчету не приходится перемещать из одного ящика в другой достаточно тяжелый рукав с взрывчаткой.
В задней части прицепа находится жесткая трапециевидная опора, на которой закреплена пусковая установка. Современные технологии позволили создать более совершенную ракету-буксировщик, что, среди прочего, привело к применению новой пусковой установки для нее. На жесткой опоре помещается механизм вертикальной наводки с пусковой направляющей для ракеты. Направляющая выполнена в виде набора из четырех продольных стержней, соединенных несколькими кольцами. Сверху и снизу направляющая частично прикрывается листами-кожухами. В транспортном положении направляющая устанавливается строго горизонтально, что сокращает высоту всего изделия. Перед стрельбой она поднимается на заданный угол возвышения.
Развитие ракетной техники, имевшее место в последние десятилетия, позволило разработать новый эффективный буксировщик. Установка Python использует твердотопливную ракету L9, имеющую упрощенную конструкцию. Ракета получила корпус в виде цилиндра диаметром 250 мм. Масса изделия – 53 кг. Реактивные газы выбрасываются через пару хвостовых косонаправленных сопел, что обеспечивает вращение и стабилизацию ракеты в полете. Между соплами на заднем торце ракеты находится крепление для буксировочного троса удлиненного заряда. Запуск двигателя ракеты производится по команде с пульта управления за счет электрического импульса.
Удлиненный заряд для «Питона» тоже был переработан с учетом достижений прогресса. Рукав длиной 228 м изготавливается из полимерного волокна, отличающегося высокой прочностью и малой массой. Внутри такой оболочки помещается заряд в виде 1455 кг взрывчатого вещества типа PE-6/AL. Характеристики взрывчатки позволяют удлиненному заряду достаточно свободно изгибаться в любом направлении. Торцы заряда оснащаются взрывателями современных типов, обеспечивающими подрыв по команде.
По информации разработчика, удлиненный заряд новой модели отличается безопасностью. Попадание пули или осколка способно оставить отверстие во внешней оболочке и повредить внутреннее взрывчатое вещество, но детонация последнего исключается. Кроме того, единичные поражения разных участков заряда не приводят к падению прочности конструкции и невозможности полноценного применения. Даже поврежденный рукав может покинуть ящик, осуществить полет за ракетой и лечь на минное поле.
Для буксировки за ракетой L9 удлиненный заряд Python использует металлический трос длиной несколько метров. Также он оснащается более длинным тросом, предназначенным для ограничения дальности полета. Во избежание перепутывания при хранении и транспортировке заряда этот трос сворачивается и фиксируется сбрасываемой оболочкой. Кроме того, он помещается в отдельный контейнер с прорываемой крышкой, находящийся на дне укупорки.
Реактивная установка разминирования Python по своим габаритам почти не отличается от предшественника. Полная длина изделия не превышает 4-5 м при ширине не более 2,5 м и высоте около 2,5 м. Собственная масса установки, без ракеты и удлиненного заряда с ящиком, составляет всего 136 кг. В боевом положении масса комплекса достигает 1,7-1,8 т.
Буксируемая установка может использоваться вместе с любыми тягачами. На практике их применяют с инженерными танками Trojan AVRE. «Питон» должен ехать непосредственно за бронемашиной, что позволяет резко сократить время на подготовку к выстрелу, а также защитить его от обстрела из передней полусферы. После предварительной подготовки стрельба удлиненным зарядом может осуществляться сразу по выходу на заданную позицию.
Запуск ракеты-буксировщика
Сравнительно небольшие габариты и масса установки разминирования привели к получению любопытных возможностей. Инженерная бронемашина может одновременно буксировать больше чем один прицеп с удлиненным зарядом. В таком случае установки Python соединяются цугом, одна за другой. При этом возможно раздельное управление запусками. Таким образом, в распоряжении военных инженеров оказывается сразу несколько удлиненных зарядов, которые можно использовать последовательно и без возвращения в тыл для «перезарядки».
По принципу действия современный «Питон» ничем не отличается от старой установки Giant Viper. После выхода на огневую позицию расчет дает команду на запуск ракеты. Та, взлетая, тянет за собой буксировочный трос, к которому присоединен удлиненный заряд. Покинув укупорку, заряд начинает вытягивать ограничительный трос, до того находящийся в собственном контейнере. Этот трос обеспечивает укладку заряда на заданной дальности от пусковой установки. После падения заряда на грунт происходит взрыв. При необходимости можно последовательно соединять два заряда, в результате чего получается рукав длиной 456 м.
Согласно официальным данным, подрыв удлиненного заряда Python обеспечивает повреждение с выведением из строя или срабатывание 90% противопехотных и противотанковых мин на участке длиной не менее 180 м и шириной не менее 7,3 м. Такой проход достаточен для использования людьми и техникой. Последовательное применение нескольких зарядов на одном участке позволяет создавать более широкие или более длинные проходы – в зависимости от параметров минно-взрывного заграждения и специфики проводимой операции.
В середине двухтысячных годов компания BAE Systems подала на испытания опытную технику нового типа и первую партию удлиненных зарядов для нее. Проверки на полигоне показали, что по боевым качествам перспективная установка Python, как минимум, не уступает своему предшественнику. Кроме того, были подтверждены определенные преимущества перед ним. Установка получила положительную рекомендацию, и вскоре поступила на вооружение Корпуса королевских инженеров.
Простота конструкции позволила всего за несколько лет произвести необходимое количество буксируемых установок, при помощи которых было выполнено перевооружение. В минимальные сроки устаревшие установки Giant Viper были списаны, а на их место пришли новые Python. Изначально такая техника использовалась только на учениях, но вскоре ее привлекли к решению реальных боевых задач.
В 2009 году для работы в составе международной коалиции в Афганистан отправился 28-й инженерный полк, оснащенный, среди прочего, бронемашинами Trojan AVRE и реактивными установками разминирования Python. В феврале следующего года эти образцы приняли участие в операции «Моштарак». На пути наступающих войск присутствовали минные поля, которые следовало обезвредить в минимальное время. На решение таких задач были брошены установки «Питон». Королевские инженеры успешно справились со своей работой и обеспечили скорейший выход прочих подразделений в заданные районы.
По разным данным, в дальнейшем британским военным инженерам приходилось еще несколько раз ликвидировать минно-взрывные заграждения противника в разных районах Афганистана. Во всех случаях система Python подтверждала свои характеристики. Она оказалась эффективным средством уничтожения противотанковых и противопехотных мин, а также самодельных взрывных устройств. Насколько известно, установки разминирования использовались только по своему прямому назначению. Удлиненные заряды не использовались в качестве инженерных боеприпасов для разрушения каких-либо сооружений, как это бывало с зарубежным оружием такого рода.
Несколько лет назад компания BAE Systems провела модернизацию системы Python, направленную, прежде всего, на повышение эксплуатационных характеристик и боевых качеств. В первую очередь, конструкторы заменили старое взрывчатое вещество в заряде на новую смесь ROWANEX 4400M, что позволило повысить стойкость к повреждениям. Также была усовершенствована конструкция рукава и его оснащения. С 2016 года в армию поступают удлиненные заряды улучшенной версии. Обеспечивая рост характеристик и эффективности, такие заряды сохраняют полную совместимость с существующими установками.
Реактивная установка разминирования Python поступила на вооружение британской армии не так уж давно, но уже успела полностью вытеснить более старые и менее совершенные образцы своего класса. Как показали испытания и применение в реальных операциях, такая система прекрасно справляется со своими обязанностями и заслуженно занимает свое место в парке техники Корпуса королевских инженеров. Специфика применения подобных изделий такова, что они могут сохранять требуемый потенциал в течение длительного времени. Таким образом, вполне возможно, что установка «Питон» – подобно своему предшественнику – прослужит еще много лет и уйдет на покой не ранее середины века.
По материалам сайтов:
http://army.mod.uk/
https://baesystems.com/
https://armyrecognition.com/
http://news.bbc.co.uk/
https://express.co.uk/
https://theengineer.co.uk/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны Великобритании, BAE Systems / baesystems.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter