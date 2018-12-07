Корвет проекта 20380 "Громкий" "отработал" поиск подлодки в Японском море

Новейший корвет "Громкий" проекта 20380, специально построенный в интересах Тихоокеанского флота, продолжает комплекс ходовых и государственных испытаний в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.По плану госиспытаний, новый корвет на полигоне боевой подготовки ТОФ в Японском море выполнил упражнение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, в процессе выполнения которого обнаружил субмарину, зафиксировал ее и условно уничтожил, выполнив стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом "Пакет". Также продолжилась проверка работы артиллерийской установки А-190, с помощью которой были успешно поражены воздушные цели в виде мишеней, сброшенных противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ.Накануне на корвете отработали взлет и посадку на палубу двух вертолетов Ка-27ПЛ. Экипажи вертолетов совершили около 30 взлетов и посадок на палубу корвета в разное время суток, на ходу и в статичном положении корабля. Кроме этого были проверены все системы вертолетного комплекса корабля, осуществлена заправка машин, подвеска всех видов вооружения, загрузка гидроакустических буев.Корвет "Громкий" - второй корабль проекта 20380, построенный специально для тихоокеанского флота России. Первым был "Совершенный", переданный ТОФ в июле прошлого года. Всего же командование ТОФ планирует получить восемь таких корветов. Два следующих корвета этого проекта, строящиеся также на Амурском судостроительном заводе, планируется передать флоту в 2019 и 2020 годах.Длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, артиллерийской поддержки десанта.