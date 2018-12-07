Новости

Корвет проекта 20380 "Громкий" "отработал" поиск подлодки в Японском море

19
Новейший корвет "Громкий" проекта 20380, специально построенный в интересах Тихоокеанского флота, продолжает комплекс ходовых и государственных испытаний в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ.

Корвет проекта 20380 "Громкий" "отработал" поиск подлодки в Японском море



По плану госиспытаний, новый корвет на полигоне боевой подготовки ТОФ в Японском море выполнил упражнение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, в процессе выполнения которого обнаружил субмарину, зафиксировал ее и условно уничтожил, выполнив стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом "Пакет". Также продолжилась проверка работы артиллерийской установки А-190, с помощью которой были успешно поражены воздушные цели в виде мишеней, сброшенных противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации ТОФ.

Накануне на корвете отработали взлет и посадку на палубу двух вертолетов Ка-27ПЛ. Экипажи вертолетов совершили около 30 взлетов и посадок на палубу корвета в разное время суток, на ходу и в статичном положении корабля. Кроме этого были проверены все системы вертолетного комплекса корабля, осуществлена заправка машин, подвеска всех видов вооружения, загрузка гидроакустических буев.

Корвет "Громкий" - второй корабль проекта 20380, построенный специально для тихоокеанского флота России. Первым был "Совершенный", переданный ТОФ в июле прошлого года. Всего же командование ТОФ планирует получить восемь таких корветов. Два следующих корвета этого проекта, строящиеся также на Амурском судостроительном заводе, планируется передать флоту в 2019 и 2020 годах.

Длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными и подводными кораблями противника, артиллерийской поддержки десанта.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Новый корвет "Громкий" проекта 20380 прибыл на главную базу ТОФ
Новейший корвет "Бойкий" впервые принял на борт палубный вертолет
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти