Новости

ОЗХО не подтвердила сведений о производстве в Сирии химоружия

21
В ежемесячном докладе, представленном всемирной Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО), говорится о том, что эксперты ООН не нашли следов производства боевых отравляющих веществ на территории Сирии.

Организация пришла к такому заключению после инспектирования ещё пяти подземных объектов, где, как утверждалось, ранее велось производство таких веществ. В ходе обследования экспертами не было обнаружено никаких доказательств незаконной деятельности по производству отравляющих веществ, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии.


В заключительной части представленного доклада сообщается, что в будущем ОЗХО собирается сосредоточить свое внимание на проверке данных о предполагаемых случаях использования химического оружия на территории Сирии.

Между тем Генсек ООН Антониу Гутерриш продолжает выражать свою обеспокоенность относительно продолжения возможного применения в Сирийской Арабской Республике боевых ядов. В этой связи он выступил с призывом к экспертам ОЗХО разобрать все факты использования токсичных химикатов в качестве оружия в Сирии с дальнейшей публикацией окончательного доклада по изученным инцидентам.

Напомним, что ранее сирийские власти не раз заявляли о том, что в арабской республике отсутствуют объекты производства химоружия.

ОЗХО не подтвердила сведений о производстве в Сирии химоружия


Однако западные страны, используя сфабрикованные данные «Белых касок», неоднократно выступали с обвинениями в адрес официального Дамаска, который якобы использовал отравляющие вещества против мирного населения.
Использованы фотографии:
Твиттер/Белые каски
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Новым генсеком ООН станет португалец Антониу Гутерриш
Опубликованы документы разведки США о подземных сооружениях России, Китая, Ирана, Кубы, Ливии и Северной Кореи
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти