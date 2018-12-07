ОЗХО не подтвердила сведений о производстве в Сирии химоружия
В ежемесячном докладе, представленном всемирной Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО), говорится о том, что эксперты ООН не нашли следов производства боевых отравляющих веществ на территории Сирии.
Организация пришла к такому заключению после инспектирования ещё пяти подземных объектов, где, как утверждалось, ранее велось производство таких веществ. В ходе обследования экспертами не было обнаружено никаких доказательств незаконной деятельности по производству отравляющих веществ, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии.
В заключительной части представленного доклада сообщается, что в будущем ОЗХО собирается сосредоточить свое внимание на проверке данных о предполагаемых случаях использования химического оружия на территории Сирии.
Между тем Генсек ООН Антониу Гутерриш продолжает выражать свою обеспокоенность относительно продолжения возможного применения в Сирийской Арабской Республике боевых ядов. В этой связи он выступил с призывом к экспертам ОЗХО разобрать все факты использования токсичных химикатов в качестве оружия в Сирии с дальнейшей публикацией окончательного доклада по изученным инцидентам.
Напомним, что ранее сирийские власти не раз заявляли о том, что в арабской республике отсутствуют объекты производства химоружия.
Однако западные страны, используя сфабрикованные данные «Белых касок», неоднократно выступали с обвинениями в адрес официального Дамаска, который якобы использовал отравляющие вещества против мирного населения.
Организация пришла к такому заключению после инспектирования ещё пяти подземных объектов, где, как утверждалось, ранее велось производство таких веществ. В ходе обследования экспертами не было обнаружено никаких доказательств незаконной деятельности по производству отравляющих веществ, которая запрещена Конвенцией о химическом оружии.
В заключительной части представленного доклада сообщается, что в будущем ОЗХО собирается сосредоточить свое внимание на проверке данных о предполагаемых случаях использования химического оружия на территории Сирии.
Между тем Генсек ООН Антониу Гутерриш продолжает выражать свою обеспокоенность относительно продолжения возможного применения в Сирийской Арабской Республике боевых ядов. В этой связи он выступил с призывом к экспертам ОЗХО разобрать все факты использования токсичных химикатов в качестве оружия в Сирии с дальнейшей публикацией окончательного доклада по изученным инцидентам.
Напомним, что ранее сирийские власти не раз заявляли о том, что в арабской республике отсутствуют объекты производства химоружия.
Однако западные страны, используя сфабрикованные данные «Белых касок», неоднократно выступали с обвинениями в адрес официального Дамаска, который якобы использовал отравляющие вещества против мирного населения.
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