Итальянская армия перевооружится на новые "экологичные" самоходки

Итальянская армия в скором времени получит на вооружение новую самоходную артиллерийскую установку Centauro-II (Чентавро2), представляющую собой модификацию предыдущей модели, сообщает журнал "Популярная Механика" со ссылкой на портал Jane's 360.Как пишет издание, самоходка Centauro-II — это броневик с колесной формулой 8х8, противопульным бронированием и установленной в башне пушкой крупного калибра: 120 или 105 мм. По заявлению разработчиков, машина предназначена для разведки, а при благоприятных условиях - уничтожения бронированной техники противника.Ходовая часть броневика представляет собой измененную ходовую от восьмиколесного бронетранспортера Freccia. Установлен новый дизель Iveco Vector 8V мощностью более 720 л.с. (против 520 л.с. у старой Centauro и 560 л.с. у Freccia). По сравнению с предыдущей версией Centauro, весящим 24 тонны, новый Centauro II "потяжелел" до 30 тонн в базовой комплектации. Длина корпуса - 7,4 м, ширина - 3,14 м, клиренс 0,4 м. Заявляется о повышенном уровне баллистической и противоминной защиты, но данные не приводятся. Кроме орудия калибра 120 или 105 мм, на башне установлен крупнокалиберный пулемет 12,7-мм с дистанционным управлением.Предполагается, что первые четыре броневика для опытной эксплуатации ВС Италии получат во второй половине 2020 года, еще шесть - в 2021 году. Всего же предполагается закупка 148 машин двумя партиями по 74 броневика.Кстати, особенностью данного колесного броневика является установка дымовых гранатометов, применяющих гранаты, соответствующие европейским экологическим нормам. Война - войной, а Гринпис не дремлет!