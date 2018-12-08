Без дружбы, братства и партнёрства

«Нынешняя Верховная рада стала марионеткой в руках действующего президента. Принятые ими решения — это закрепление курса на милитаризацию общества и очередное подталкивание страны к пропасти полномасштабного вооруженного конфликта и тотальной разрухи».

Нынешняя украинская власть проводит деструктивную политику, ведущую к саморазрушению. В Киеве считают, что страна может существовать, только отгородившись и прекратив любые отношения с Россией. Однако путь «всё разрушить, спалить дотла, чтобы потом начать все с начала» навряд ли под силу Украине. Хотя бы потому, что Порошенко и его команда рассчитывают «начать все с начала», то есть без России, с помощью США. Но американцы уже показали, как они «помогли» другим странам сделать это, например, в Югославии, Ираке и Ливии.В своем неумолимом желании полностью дистанцироваться от России Украина вредит в первую очередь себе. 6 декабря Верховная рада одобрила прекращение Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Россией. Прекращение действия этого договора нанесет удар не столько по отношениям двух стран, даже, несмотря на то, что положения из договора легли в основу около 400 соглашений по международному праву, в которых участвуют обе страны, но прежде всего по самой Украине и ее гражданам.Расторгнутый договор давал украинцам гарантии безопасности и защиты на территории России. А украинцев здесь немало. Около четырех миллионов украинцев из-за того, что их власть не смогла создать или разрушила условия для работы, вынуждены были уехать на заработки в Россию. Кроме того, прекращение договора станет непреодолимой преградой в решении ключевого для украинского народа вопросе – урегулирования конфликта на Донбассе.Однако все же есть лучик солнца среди хмурого неба, так как не все в Раде одобряют такие кардинальные методы. Украинское политическое объединение "Оппозиционная платформа — За жизнь" раскритиковало принятое решение, заявив, что оно было сделано в контексте предвыборной борьбы Порошенко, а последствия будут катастрофическими для всей страны. В заявлении оппозиции говорится:Но этого лучика в Раде не хватит, чтобы высушить зловонное болото, в которое превратилась украинская власть. По-другому не скажешь о людях, которые ради удовлетворения своих политических амбиций так легко рушат связи, которые выстраивались поколениями наших общих предков.