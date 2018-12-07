Меркель покинула пост главы партии

Я приходила на пост главы ХДС в 2000 году на фоне разразившегося в партийных кругах коррупционного скандала. За эти годы наша партия стала лучше, я возлагаю надежды на то, что у нашей партии будет ещё более блестящее будущее. Сегодня я покидаю высший партийный пост. Я всегда помнила о том, что рано или поздно это придётся сделать.

Немецкие СМИ публикуют информацию о политическом решении, которое сегодня приняла канцлер Германии Ангела Меркель. Выступая на съезде партии «Христианский демократический союз» в Гамбурге, Меркель заявила, что покидает пост партийного руководителя, который занимался в течение более 18 лет.Меркель:Ангела Меркель отметила, что в партии сегодня одним из острых вопросов является вопрос отношения к либеральной политике приёма мигрантов. По словам канцлера, она считала, считает и продолжит считать, что перед беженцами ни в коем случае нельзя выставлять барьер, так как это противоречит правилам свободной Европы. При этом Меркель, как сама заявила, понимает и тех, кто ей оппонирует, включая коллег по партии.Кто же теперь возглавит ХДС? По некоторым данным, речь идёт о двух основных кандидатурах. Первая – Фридрих Мерц, который ранее возглавлял фракцию ХДС/ХСС в Бундестаге. Вторая – Аннегрет Крамп-Карренбауэр – генсек ХДС.Ранее стало известно, что в кресле канцлера Меркель собирается работать до 2021 года.Уходила Меркель из-за трибуны после объявления о сложении полномочий главы партии под «бурные и несмолкающие аплодисменты». Журналисты уже сосчитали, что овация продолжалась более 10 минут.