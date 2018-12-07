Эксперт: от российского ШАК-12 не спасают даже стены

Русские автоматы уже давно зарекомендовали себя на международном рынке как надежное и простое в использовании оружие, отвечающие современным требованиям. "ШАК-12", выпущенный в 2017 году, – идеальное оружие для проведения антитеррористических и других военных операций в населенных пунктах, внутри зданий и сооружений, где первоочередной задачей является обеспечение максимальной безопасности гражданского населения,

На вооружение российского спецназа поступает новейший вариант тяжелой крупнокалиберной штурмовой винтовки ШАК-12, пишет в своей статье для The National Interest американский эксперт Марк Эпископос.По его словам, руководство ФСБ задумалось о создании нового более эффективного стрелкового оружия после терактов в Беслане и московском театре на Дубровке.Дело в том, что под воздействием адреналина и некоторых препаратов у преступника подавляются болевые ощущения от огнестрельных ранений. В таких случаях они, даже находясь при смерти, могут некоторое время продолжать свои действия. Нередко эти несколько «лишних» секунд становятся роковыми для заложников либо других гражданских лиц, если акция проводится в условии города, поясняет автор.Эту проблему могут решить патроны 12,7х55 мм штурмовой винтовки (автомата) ближнего боя ШАК-12: боеприпасы весом 33 грамма мгновенно нейтрализуют террориста, если даже он находится за стеной или в бронежилете, пишет Эпископос.Эффективная дальность их поражения небольшая – около 100 метров, что минимизирует возможный ущерб для гражданского населения.По данным эксперта, всего для автомата создано 3 типа пуль: бронебойные; для малошумной стрельбы с использованием глушителя (дозвуковые); легкие алюминиевые пули экспансивного действия, обеспечивающие мощный останавливающий эффект.Автомат построен по схеме булл-пап. Большой вес боеприпасов частично компенсируется магазинами, изготовленными из пластика.Вес автомата – 5,2 кг (для сравнения, масса АК-12 составляет 3,3 кг).заключает автор.