Эрдоган: Я передал Путину просьбу Порошенко об освобождении моряков

Эту просьбу президенту Путину я передал. Я говорю о том, что в такого рода делах Турция может лишь просить, дальше этого мы не пойдём.

Президент Турции обратился к Владимиру Путину по поводу инцидента, произошедшего с катерами и буксиром военно-морских сил Украины. Речь идёт о вооружённом нарушении государственной границы России. Сообщается о том, что Эрдоган попросил российского президента отпустить на свободу украинских моряков. Причём просил не столько сам, сколько передал просьбу. Чью?Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он поговорил и с Владимиром Путиным, и с Петром Порошенко, добавив, что вопрос обсуждался ещё на саммите Большой Двадцатки в Буэнос-Айресе.Эрдоган рассказал, что Порошенко сообщил ему, что никак не может дозвониться до президента России, и попросил передать просьбу об освобождении украинских моряков.Турецкий президент:Такое заявление Эрдогана даёт понять, что он хотел бы примерить на себя роль «миротворца», но при этом прекрасно понимает, что решение об освобождении лиц, подозреваемых в совершении преступления, находится не в компетенции президента до решения суда. Поэтому слова о том, что он передал Путину просьбу Порошенко выглядят в большей степени как попытка дистанцироваться от назойливости Киева. Иначе к самому Эрдогану могут возникнуть вопросы. Например, почему же он не решил освободить (в том числе и до решения суда) тех офицеров, которых подозревали в связях с движением Фетхуллаха Гюлена? Или где просьбы к самому Порошенко о необходимости освободить капитана российского "Норда" или журналиста Вышинского?