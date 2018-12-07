Эрдоган: Я передал Путину просьбу Порошенко об освобождении моряков
Президент Турции обратился к Владимиру Путину по поводу инцидента, произошедшего с катерами и буксиром военно-морских сил Украины. Речь идёт о вооружённом нарушении государственной границы России. Сообщается о том, что Эрдоган попросил российского президента отпустить на свободу украинских моряков. Причём просил не столько сам, сколько передал просьбу. Чью?
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он поговорил и с Владимиром Путиным, и с Петром Порошенко, добавив, что вопрос обсуждался ещё на саммите Большой Двадцатки в Буэнос-Айресе.
Эрдоган рассказал, что Порошенко сообщил ему, что никак не может дозвониться до президента России, и попросил передать просьбу об освобождении украинских моряков.
Турецкий президент:
Такое заявление Эрдогана даёт понять, что он хотел бы примерить на себя роль «миротворца», но при этом прекрасно понимает, что решение об освобождении лиц, подозреваемых в совершении преступления, находится не в компетенции президента до решения суда. Поэтому слова о том, что он передал Путину просьбу Порошенко выглядят в большей степени как попытка дистанцироваться от назойливости Киева. Иначе к самому Эрдогану могут возникнуть вопросы. Например, почему же он не решил освободить (в том числе и до решения суда) тех офицеров, которых подозревали в связях с движением Фетхуллаха Гюлена? Или где просьбы к самому Порошенко о необходимости освободить капитана российского "Норда" или журналиста Вышинского?
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что он поговорил и с Владимиром Путиным, и с Петром Порошенко, добавив, что вопрос обсуждался ещё на саммите Большой Двадцатки в Буэнос-Айресе.
Эрдоган рассказал, что Порошенко сообщил ему, что никак не может дозвониться до президента России, и попросил передать просьбу об освобождении украинских моряков.
Турецкий президент:
Эту просьбу президенту Путину я передал. Я говорю о том, что в такого рода делах Турция может лишь просить, дальше этого мы не пойдём.
Такое заявление Эрдогана даёт понять, что он хотел бы примерить на себя роль «миротворца», но при этом прекрасно понимает, что решение об освобождении лиц, подозреваемых в совершении преступления, находится не в компетенции президента до решения суда. Поэтому слова о том, что он передал Путину просьбу Порошенко выглядят в большей степени как попытка дистанцироваться от назойливости Киева. Иначе к самому Эрдогану могут возникнуть вопросы. Например, почему же он не решил освободить (в том числе и до решения суда) тех офицеров, которых подозревали в связях с движением Фетхуллаха Гюлена? Или где просьбы к самому Порошенко о необходимости освободить капитана российского "Норда" или журналиста Вышинского?
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