Даля Грибаускайте ввела санкции против России

Литва сегодня ввела против России санкции из-за инцидента в Черном море, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Примененные против России ограничительные меры являются индивидуальными и касаются граждан России, которые имели отношение к задержанию украинских военных катеров и буксира в Керченском проливе, сообщает пресс-служба литовского президента.По словам Грибаускайте, прибывшей в Киев с визитом, теперь этим людям запрещено въезжать в Литву. Она заявила, что Литва "твердо поддерживает Украину" и вводит против лиц, ответственных за "агрессию в Керченском проливе" индивидуальные санкции. Кроме этого, литовский президент уведомила украинского, что Литва увеличивает военную помощь Украине, которая будет заключаться в дополнительном выделении "большого количества амуниции, а также направлении на Украину дополнительных литовских инструкторов".Также Грибаускайте наградила Порошенко высшей наградой Литвы - орденом Витовта Великого за "личный вклад в углубление сотрудничества между странами".Литва является одной из стран, которая с 2014 года оказывает военную поддержку Украине, и первой после переворота, поставившей Киеву "элементы вооружения", не поясняя, какие. Объемы поставленного Литвой вооружения за все время оцениваются в 6 млн. евро.