Полторак "разъяснил", почему украинские моряки не стреляли в пограничников РФ

Наши моряки – настоящие герои. Я полагаю, что если бы они тогда открыли огонь, то мы бы здесь с вами сегодня не беседовали. Всё было бы по-другому. Россия ждала и готовила эту провокацию.

Глава украинского Минобороны Степан Полторак в интервью украинскому СМИ попытался объяснить, почему моряки не стреляли по российским пограничным и военным кораблям, экипажи которых принимали меры к их задержанию. Напомним, что у украинских моряков было предписание – не отзываться на команды российских пограничников и открывать огонь на поражение. Огонь с украинской стороны открыт не был.Полторак заявил, что российские военнослужащие якобы только и ждали открытия огня с «Бердянска», «Никополя» и буксира «Яны Капу».По словам главы министерства обороны «незалежной», в случае открытия огня по российским военнослужащим Москва «сразу бы отдала приказ о начале полномасштабной агрессии на Украине».Полторак:При этом г-н Полторак почему ничего не говорит о том, как же так случилось, что ранее два других корабля ВМС Украины беспрепятственно прошли через Керченский пролив. Попросту г-ну Полтораку нельзя вспоминать о том проходе, так как придётся признать, что в этот раз именно командование ВСУ и политическое руководство Украины отправило моряков на осуществление провокации без надлежащего предупреждения российской стороны о желании пройти через Керченский пролив.Напомним, что накануне глава ВМС ВСУ Воронченко заявил, что готов «сам сесть в российскую тюрьму» в обмен на украинских моряков. На самом деле, такой шанс г-ну Воронченко рано или поздно представится, причём без какого-либо обмена...