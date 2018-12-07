Напоминание о Пёрл-Харборе - вахта памяти у бывших союзников

Вид с птичьего полёта на корпус линкора "Аризона", затонувшего в ходе удара японских самолётов, и мемориал, возведённый над ним в водах бухты Пёрл-Харбор.

Источник фото :https://www.stripes.com/news/veterans/with-five-uss-arizona-crewmembers-remaining-it-s-twilight-for-pearl-harbor-survivors-1.559207

Как жаль, что последние из тех, кто всё ещё помнит первые шаги на долгой дороге в Токио, начавшиеся 7 декабря 1941 года, постепенно уходят от нас…