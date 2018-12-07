Напоминание о Пёрл-Харборе - вахта памяти у бывших союзников
Вчера, 7 декабря 2018 года, как сообщает сайт "Мемориального комплекса базы Пёрл-Харбор", на острове Оаху (штат Гавайи), в мемориале в честь погибших членов экипажа лк «Аризона», состоялась вахта памяти, посвящённая 77-летию вступления США во Вторую Мировую войну.
Как известно, линкор «Аризона» был потоплен в бухте Пёрл-Харбор вместе с другими кораблями американского флота в ходе удара японских авианосных групп по этой базе, что послужило началом войны на Тихом океане.
В результате уничтожения линкора погибло 1177 человек, из которых более 900 оказалось замуровано во внутренних помещениях боевого корабля.
Однако некоторое число членов экипажа «Аризоны» всё же спаслось, и те из них, кто выжил в огне дальнейших сражений Второй Мировой войны, долгие годы спустя после её окончания приезжали на церемонию, посвящённую трагедии 7 декабря 1941 года.
К настоящему времени всё ещё живы 5 членов экипажа этого линкора: Лонни Кук (98 лет), Лурен Брунер (98 лет), Кан Поттс (97 лет), Лу Контер (97 лет) и Дон Страттон (96 лет). Правда, впервые за всё послевоенное время никто из них не сможет уже по состоянию здоровья посетить мероприятие, связанное с налётом японцев на базу ВМФ США на Гавайских островах.
Однако 40 всё ещё живущих американских ветеранов войны на Тихом океане участвовали в торжественной церемонии памяти (из этого числа примерно половина – лица, пережившие удар по Пёрл-Харбору).
В завершении приведём слова директора-распорядителя церемонии:
Как известно, линкор «Аризона» был потоплен в бухте Пёрл-Харбор вместе с другими кораблями американского флота в ходе удара японских авианосных групп по этой базе, что послужило началом войны на Тихом океане.
В результате уничтожения линкора погибло 1177 человек, из которых более 900 оказалось замуровано во внутренних помещениях боевого корабля.
Вид с птичьего полёта на корпус линкора "Аризона", затонувшего в ходе удара японских самолётов, и мемориал, возведённый над ним в водах бухты Пёрл-Харбор.
Источник фото :https://www.stripes.com/news/veterans/with-five-uss-arizona-crewmembers-remaining-it-s-twilight-for-pearl-harbor-survivors-1.559207
Однако некоторое число членов экипажа «Аризоны» всё же спаслось, и те из них, кто выжил в огне дальнейших сражений Второй Мировой войны, долгие годы спустя после её окончания приезжали на церемонию, посвящённую трагедии 7 декабря 1941 года.
К настоящему времени всё ещё живы 5 членов экипажа этого линкора: Лонни Кук (98 лет), Лурен Брунер (98 лет), Кан Поттс (97 лет), Лу Контер (97 лет) и Дон Страттон (96 лет). Правда, впервые за всё послевоенное время никто из них не сможет уже по состоянию здоровья посетить мероприятие, связанное с налётом японцев на базу ВМФ США на Гавайских островах.
Однако 40 всё ещё живущих американских ветеранов войны на Тихом океане участвовали в торжественной церемонии памяти (из этого числа примерно половина – лица, пережившие удар по Пёрл-Харбору).
В завершении приведём слова директора-распорядителя церемонии:
Как жаль, что последние из тех, кто всё ещё помнит первые шаги на долгой дороге в Токио, начавшиеся 7 декабря 1941 года, постепенно уходят от нас…
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