Назначен командующий 5 флотом США – вместо покончившего с собой адмирала

Адмирал Джим Маллой - новый командующий 5 флотом США и группировкой их сил в зоне Персидского залива и Красного моря.

Пришло официальное подтверждение назначения американским Конгрессом вице-адмирала Джима Маллоя в качестве нового командующего 5 флотом и Центральным Командованием ВМС США.Напомним, что предыдущий глава 5 флота амирал Скотт Стэрни (58 лет) был найден на минувшей неделе мёртвым в своём доме.Телеканал CBS-News, со ссылкой на анонимных офицеров американского флота, сообщил, что смерть адмирала была, "вероятно", самоубийством, однако официально Пентагон отказался называть причину смерти прежнего главы Центрального командования до окончания расследования.Новый глава Центрального командования, командующий 5 флота ВМС США и руководитель Международного управления по борьбе с терроризмом и пиратством, уже имеет большой опыт службы в этом регионе (Персидский залив, северо-восток Индийского океана).В 1986 году уроженец Сильвер-Спрингс (штат Мэриленд) Джим Маллой завершил учёбу в Военно-морской академии; долгое время он служил в зоне Ближнего и Среднего Востока в качестве международного координатора Центрального командования США после терактов 11 сентября.Кроме того, вице-адмирал Маллой прежде служил помощником командующего 5 флота и заместителем командира авианосной группы, развёрнутой в регионе "вокруг" ударного авианосца «Дуайт Эйзенхауэр». Также среди послужного списка нового командующего ВМС США в зоне Ближнего и Среднего Востока можно отметить должность командира группы эсминцев в составе Middle East Task Forse 55 и командующего Coaltion Task Group 152, оперировавшей в зоне Бахрейна, Кувейта и ОАЭ.