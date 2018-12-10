Стреляем за угол. Насадка для прицела Hidesight (Финляндия)
Стрельба из-за угла давно является не только темой шуток, но и целью различных смелых проектов. Известно значительное количество специализированных образцов оружия и прицельных приспособлений для существующих систем, позволяющих вести огонь необычным образом. Однако большинство таких разработок объединяет общий недостаток: чрезмерная сложность конструкции и ограниченные характеристики. Любопытный вариант решения специфической проблемы, лишенный ряда недостатков предшественников, был предложен в финском проекте Hidesight.
Новый вариант прицельного приспособления для стрелкового оружия, обеспечивающего стрельбу «за угол», был представлен в 2013 году финской компанией KM Precision. Эта фирма занимается выпуском различных систем, вспомогательных устройств и аксессуаров для оружия и для работы с патронами. Среди прочего, конструкторы компании не обошли тематику прицельных устройств. Результатом этого стало появление необычного изделия под названием Hidesight, способного решать особые задачи.
Насадка Hidesight в нормальном режиме
Эффективная прицельная стрельба из укрытия или буквально из-за угла может обеспечиваться разными способами. В разные периоды создавалось оружие с изогнутым стволом, предлагались специальные шарнирные платформы для существующих образцов вооружения или особые прицелы с выводом изображения на боковой части. Финские конструкторы в своем новом проекте стали развивать последнюю идею. При этом они предложили отказаться от создания полностью нового прицела. Было решено создавать специальную насадку / приставку для прицелов, расширяющую их возможности.
Такой подход очевидным образом упростил процесс проектирования и производство серийных изделий. Приставка могла иметь упрощенную конструкцию, поскольку не должна была включать в себя какие-либо сложные оптические устройства, необходимые для полноценного прицела. Кроме того, за счет этого автоматически обеспечивалась совместимость с множеством серийных прицельных устройств различных типов от разных производителей.
Новое изделие получило название Hidesight, что можно перевести как «Прицеливание из укрытия». Действительно, насадка предназначалась именно для эффективной прицельной стрельбы при нахождении стрелка в укрытии, без риска его поражения ответным огнем.
Вид через насадку на прицел
Готовая насадка Hidesight основывалась на любопытных идеях, которые впрочем, удалось реализовать без применения особо сложных устройств или компонентов. Для изменения направления хода лучей от прицела предлагалось использовать самые обычные зеркала. В то же время, система зеркал нуждалась в особых подвесах и средствах крепления. С их помощью конструкторам удалось обеспечить сразу три режима работы для стрельбы в разных условиях. Первый из них позволял использовать имеющийся прицел в обычной конфигурации, тогда как два других изменяли ход лучей и отводили стрелка в сторону от исходного положения. В конструкции изделия планировалось использовать детали из разных материалов. Корпус, пружины и т.д. следовало делать из алюминия и стали. Также использовались полимерные зеркала, стойкие к ударам.
Изделие Hidesight должно было иметь совместимость с различными образцами стрелкового оружия, что сказалось на его конструкции. Для установки насадки на оружии предлагалось использовать опору, совместимую со стандартными планками Пикатинни. На этой опоре разместили кольцевой хомут с подвижными креплениями для оптической системы. Ось кольца и, соответственно, оптической системы находилась на высоте 30 мм от установочной планки.
Сзади на хомуте конструкторы разместили подвижное основание-корпус системы зеркал. Его выполнили в виде П-образной детали со скругленными боковыми элементами. В центральной пластине предусматривалось круглое отверстие, соединенное с установочной трубкой. Последняя входила в кольцо на опоре, но могла вращаться вокруг продольной оси. Для подстройки прицельной насадки под имеющиеся условия оптическая система могла вращаться в вертикальной плоскости на 270°. Вращение ограничивалось только планкой Пикатинни и верхними элементами оружия.
В скругленных боковых элементах поворотного основания-корпуса предусматривалось по два фигурных паза и по паре отверстий. Отверстия предназначались для установки осей с зеркалами, а по пазам должны были двигаться тяги-пружины, используемые для ограничения перемещения зеркал и их фиксации в рабочих положениях.
В состав насадки Hidesight включили пару пластиковых корпусов с зеркалами. Один из них имел П-образную форму, и на нем внутри помещалось прямоугольное зеркало. При помощи боковых элементов корпус шарнирно закреплялся на общем основании. Вблизи одного из его торцов (дальнего относительно кольца-хомута) по бокам закреплялись две металлические тяги. Они входили в соответствующие пазы на основании и могли перемещаться в них либо останавливаться в требуемом положении.
Второй корпус с зеркалом отличался большей длиной и менее сложной формой. Его шарнир находился вблизи центральной пластины основания. Как и первый, он имел пару боковых тяг-пружин. При этом для них предназначались пазы большей кривизны. Это было связано с тем, что второе зеркало на некоторых режимах работы отклонялось на большие углы.
Насадка для прицела KM Hidesight была компактной и легкой, что упрощало ее эксплуатацию. Длина изделия в нормальном режиме работы (максимальная) достигала 85 мм. Ширина – 55 мм, высота – 56 мм. При смене положения зеркал все габариты прицела изменялись. Масса насадки-приставки вместе с креплением – 105 г.
***
Конструкторы предусмотрели три режима работы насадки нового типа. Первый был обозначен как нормальный. В этом случае зеркала помещались почти параллельно продольной оси оружия и прицельной линии. Они не перекрывали основной прицел и позволяли вести огонь обычным образом. «Нормальный режим» имел важную особенность. При нем между прицелом и глазом стрелка не было никаких линз, зеркал и т.п. устройств, способных повлиять на ход лучей.
Второй режим работы насадки назывался Side view mode – «Боковой вид». В этом случае второе зеркало оставалось в исходном положении, находясь под небольшим углом к продольной оси оружия. Первое зеркало в П-образном корпусе поворачивалось назад. За счет шарнира в крепежном кольце можно было повернуть насадку в нужном направлении, обеспечив удобное наведение оружия.
Лучи от цели, проходя через прицел, должны были попадать на первое зеркало. Оно отражало их на второе, от которого они уходили в сторону, к глазу стрелка. В таком режиме насадка отклоняла лучи более чем на 90° в сторону. Их можно было отвести вправо или влево, либо наверх относительно оружия. Таким образом, стрелок получал возможность выводить над укрытием лишь свое оружие, сохраняя приемлемый вид через прицел.
Также был предложен режим под названием Entrenchment mode – «Окопный». При его использовании лучи отклонялись на угол не менее 50° в нужном направлении. Преимуществом такого режима было большее удобство стрельбы в некоторых ситуациях и условиях, в которых исключалась возможность эффективной работы с «боковым видом».
Для перевода насадки Hidesight в «окопный режим» следовало до упора отвести в сторону второе зеркало. Первое оставалось в положении, предусмотренном «боковым» режимом. Картинка цели из окуляра прицела попадала на первое зеркало и отражалась им на второе. За счет разных углов между элементами оптической системы стрелок мог видеть цель и прицельную марку с угла около 50° относительно оси оружия. Насадку в третьем режиме можно было развернуть в любом направлении в рамках допустимого сектора.
***
Согласно замыслу конструкторов из KM Precision, насадка-приставка Hidesight была совместимой с любым стрелковым оружием основных классов и с множеством различных прицелов. Ее можно было использовать с винтовками, автоматами, пулеметами, пистолетами и пистолетами-пулеметами. Единственное требование к «носителю» заключалось в наличии планки Пикатинни достаточной длины, способной уместить на себе прицел и насадку для него.
Производитель рекомендовал использовать насадку с коллиматорными и голографическими прицелами разных типов и подобными системами. Это было связано со спецификой хода лучей в таких приборах: прохождение лучей через систему зеркал и смещение глаза относительно расчетной лини почти не сказывались на качестве прицеливания. Впрочем, не исключалась возможность использования Hidesight с открытыми или оптическими прицелами, однако в таких случаях результаты стрельбы могли быть далеки от желаемых.
Следует отметить, что удержание оружия при стрельбе из укрытия могло быть не слишком удобным и в известной мере усиливать негативное влияние импульса отдачи. В первую очередь, это могло сказаться на точности огня. Кроме того, для быстрого восстановления наводки после каждого выстрела стрелку требовалась соответствующая подготовка. В связи с этими факторами разработчики рекомендовали вести огонь – при наличии такой возможности – очередями.
Использование насадки в "окопном режиме"
Используя два особых режима работы насадки, стрелок мог вести огонь из различных укрытий. Отмечалась возможность стрельбы из-за угла, поверх стены, через проломы и т.д. В одних ситуациях изделие Hidesight позволяло стрелку оставаться в безопасности, под защитой укрытия, тогда как в других оно обеспечивало большее удобство прицеливания.
***
Насадка для прицела KM Hidesight вышла на рынок в конце 2013 года. Она предлагалась всем желающим, вне зависимости от их статуса и принадлежности. Особый прибор, как считалось, представлял большой интерес для армий, для стрелков-спортсменов и для любителей стрельбы. Все они могли дополнить новым изделием свое оружие и тем самым упростить решение различных задач.
С точки зрения военных, насадка Hidesight оказывалась многообещающим средством снижения рисков. С ее помощью можно было бы стрелять с безопасной позиции, оставаясь под защитой разных объектов. Спортсменов могла привлечь возможность более эффективной стрельбы в различных положениях, в том числе неустойчивых и неудобных. И тех, и других должна была устроить совместимость прибора с разными типами оружия и прицелов.
По имеющимся данным, изделия нового типа действительно заинтересовали потенциальных покупателей, и серийная продукция нашла своих хозяев. Насколько известно, основная масса насадок-приставок покупалась частными лицами для спортивной или развлекательной стрельбы. Возможно, системы Hidesight покупали и военные, но они делали это только в частном порядке. Крупные договоры на поставку продукции армиям, спецподразделениям и т.д. не подписывались. Тем не менее, это не помешало компании-производителю неплохо заработать на необычном образце.
Производство насадок Hidesight продолжалось в течение нескольких лет, но к настоящему времени было прекращено. Официальный интернет-сайт проекта продолжает работу, однако давно не обновлялся. Кроме того, в магазине на том же сайте насадка давно имеет пометку «распродано». Остатки серийных изделий все еще можно найти в зарубежных оружейных магазинах, но для этого придется потратить силы и время. Все это говорит о том, что оригинальная разработка финских оружейников заинтересовала публику, но ее интерес оказался ограниченным и не позволил продолжать производство в течение длительного времени.
Причины такого финала просты и понятны. Более того, с самого начала были основания ожидать, подобное развитие событий. Дело в том, что насадка для прицела Hidesight являлась удачным и простым, но узкоспециализированным инструментом для решения одной конкретной задачи. При всем этом, такая задача не была критически важной. Все эти обстоятельства самым серьезным образом сокращали реальный потенциал финской разработки и не позволяли рассчитывать на длительные и массовые продажи.
Итог этого известен. Насадка для прицелов KM Hidesight оставалась в производстве буквально пару лет и продавалась в небольших количествах. Однако вскоре все желающие обзавелись такими приборами, и произошло настоящее насыщение рынка. Новые заказы не появились, и компания-разработчик была вынуждена снять насадку с производства. Очередное необычное изделие вновь показало, что далеко не все узкоспециализированные решения под конкретную задачу могут стать по-настоящему массовыми и популярными.
По материалам сайтов:
https://hidesight.com/
https://tactical-life.com/
http://soldiersystems.net/
Новый вариант прицельного приспособления для стрелкового оружия, обеспечивающего стрельбу «за угол», был представлен в 2013 году финской компанией KM Precision. Эта фирма занимается выпуском различных систем, вспомогательных устройств и аксессуаров для оружия и для работы с патронами. Среди прочего, конструкторы компании не обошли тематику прицельных устройств. Результатом этого стало появление необычного изделия под названием Hidesight, способного решать особые задачи.
Насадка Hidesight в нормальном режиме
Эффективная прицельная стрельба из укрытия или буквально из-за угла может обеспечиваться разными способами. В разные периоды создавалось оружие с изогнутым стволом, предлагались специальные шарнирные платформы для существующих образцов вооружения или особые прицелы с выводом изображения на боковой части. Финские конструкторы в своем новом проекте стали развивать последнюю идею. При этом они предложили отказаться от создания полностью нового прицела. Было решено создавать специальную насадку / приставку для прицелов, расширяющую их возможности.
Такой подход очевидным образом упростил процесс проектирования и производство серийных изделий. Приставка могла иметь упрощенную конструкцию, поскольку не должна была включать в себя какие-либо сложные оптические устройства, необходимые для полноценного прицела. Кроме того, за счет этого автоматически обеспечивалась совместимость с множеством серийных прицельных устройств различных типов от разных производителей.
Новое изделие получило название Hidesight, что можно перевести как «Прицеливание из укрытия». Действительно, насадка предназначалась именно для эффективной прицельной стрельбы при нахождении стрелка в укрытии, без риска его поражения ответным огнем.
Вид через насадку на прицел
Готовая насадка Hidesight основывалась на любопытных идеях, которые впрочем, удалось реализовать без применения особо сложных устройств или компонентов. Для изменения направления хода лучей от прицела предлагалось использовать самые обычные зеркала. В то же время, система зеркал нуждалась в особых подвесах и средствах крепления. С их помощью конструкторам удалось обеспечить сразу три режима работы для стрельбы в разных условиях. Первый из них позволял использовать имеющийся прицел в обычной конфигурации, тогда как два других изменяли ход лучей и отводили стрелка в сторону от исходного положения. В конструкции изделия планировалось использовать детали из разных материалов. Корпус, пружины и т.д. следовало делать из алюминия и стали. Также использовались полимерные зеркала, стойкие к ударам.
Изделие Hidesight должно было иметь совместимость с различными образцами стрелкового оружия, что сказалось на его конструкции. Для установки насадки на оружии предлагалось использовать опору, совместимую со стандартными планками Пикатинни. На этой опоре разместили кольцевой хомут с подвижными креплениями для оптической системы. Ось кольца и, соответственно, оптической системы находилась на высоте 30 мм от установочной планки.
Сзади на хомуте конструкторы разместили подвижное основание-корпус системы зеркал. Его выполнили в виде П-образной детали со скругленными боковыми элементами. В центральной пластине предусматривалось круглое отверстие, соединенное с установочной трубкой. Последняя входила в кольцо на опоре, но могла вращаться вокруг продольной оси. Для подстройки прицельной насадки под имеющиеся условия оптическая система могла вращаться в вертикальной плоскости на 270°. Вращение ограничивалось только планкой Пикатинни и верхними элементами оружия.
В скругленных боковых элементах поворотного основания-корпуса предусматривалось по два фигурных паза и по паре отверстий. Отверстия предназначались для установки осей с зеркалами, а по пазам должны были двигаться тяги-пружины, используемые для ограничения перемещения зеркал и их фиксации в рабочих положениях.
В состав насадки Hidesight включили пару пластиковых корпусов с зеркалами. Один из них имел П-образную форму, и на нем внутри помещалось прямоугольное зеркало. При помощи боковых элементов корпус шарнирно закреплялся на общем основании. Вблизи одного из его торцов (дальнего относительно кольца-хомута) по бокам закреплялись две металлические тяги. Они входили в соответствующие пазы на основании и могли перемещаться в них либо останавливаться в требуемом положении.
Второй корпус с зеркалом отличался большей длиной и менее сложной формой. Его шарнир находился вблизи центральной пластины основания. Как и первый, он имел пару боковых тяг-пружин. При этом для них предназначались пазы большей кривизны. Это было связано с тем, что второе зеркало на некоторых режимах работы отклонялось на большие углы.
Насадка для прицела KM Hidesight была компактной и легкой, что упрощало ее эксплуатацию. Длина изделия в нормальном режиме работы (максимальная) достигала 85 мм. Ширина – 55 мм, высота – 56 мм. При смене положения зеркал все габариты прицела изменялись. Масса насадки-приставки вместе с креплением – 105 г.
***
Конструкторы предусмотрели три режима работы насадки нового типа. Первый был обозначен как нормальный. В этом случае зеркала помещались почти параллельно продольной оси оружия и прицельной линии. Они не перекрывали основной прицел и позволяли вести огонь обычным образом. «Нормальный режим» имел важную особенность. При нем между прицелом и глазом стрелка не было никаких линз, зеркал и т.п. устройств, способных повлиять на ход лучей.
Второй режим работы насадки назывался Side view mode – «Боковой вид». В этом случае второе зеркало оставалось в исходном положении, находясь под небольшим углом к продольной оси оружия. Первое зеркало в П-образном корпусе поворачивалось назад. За счет шарнира в крепежном кольце можно было повернуть насадку в нужном направлении, обеспечив удобное наведение оружия.
Лучи от цели, проходя через прицел, должны были попадать на первое зеркало. Оно отражало их на второе, от которого они уходили в сторону, к глазу стрелка. В таком режиме насадка отклоняла лучи более чем на 90° в сторону. Их можно было отвести вправо или влево, либо наверх относительно оружия. Таким образом, стрелок получал возможность выводить над укрытием лишь свое оружие, сохраняя приемлемый вид через прицел.
Также был предложен режим под названием Entrenchment mode – «Окопный». При его использовании лучи отклонялись на угол не менее 50° в нужном направлении. Преимуществом такого режима было большее удобство стрельбы в некоторых ситуациях и условиях, в которых исключалась возможность эффективной работы с «боковым видом».
Для перевода насадки Hidesight в «окопный режим» следовало до упора отвести в сторону второе зеркало. Первое оставалось в положении, предусмотренном «боковым» режимом. Картинка цели из окуляра прицела попадала на первое зеркало и отражалась им на второе. За счет разных углов между элементами оптической системы стрелок мог видеть цель и прицельную марку с угла около 50° относительно оси оружия. Насадку в третьем режиме можно было развернуть в любом направлении в рамках допустимого сектора.
***
Согласно замыслу конструкторов из KM Precision, насадка-приставка Hidesight была совместимой с любым стрелковым оружием основных классов и с множеством различных прицелов. Ее можно было использовать с винтовками, автоматами, пулеметами, пистолетами и пистолетами-пулеметами. Единственное требование к «носителю» заключалось в наличии планки Пикатинни достаточной длины, способной уместить на себе прицел и насадку для него.
Производитель рекомендовал использовать насадку с коллиматорными и голографическими прицелами разных типов и подобными системами. Это было связано со спецификой хода лучей в таких приборах: прохождение лучей через систему зеркал и смещение глаза относительно расчетной лини почти не сказывались на качестве прицеливания. Впрочем, не исключалась возможность использования Hidesight с открытыми или оптическими прицелами, однако в таких случаях результаты стрельбы могли быть далеки от желаемых.
Следует отметить, что удержание оружия при стрельбе из укрытия могло быть не слишком удобным и в известной мере усиливать негативное влияние импульса отдачи. В первую очередь, это могло сказаться на точности огня. Кроме того, для быстрого восстановления наводки после каждого выстрела стрелку требовалась соответствующая подготовка. В связи с этими факторами разработчики рекомендовали вести огонь – при наличии такой возможности – очередями.
Использование насадки в "окопном режиме"
Используя два особых режима работы насадки, стрелок мог вести огонь из различных укрытий. Отмечалась возможность стрельбы из-за угла, поверх стены, через проломы и т.д. В одних ситуациях изделие Hidesight позволяло стрелку оставаться в безопасности, под защитой укрытия, тогда как в других оно обеспечивало большее удобство прицеливания.
***
Насадка для прицела KM Hidesight вышла на рынок в конце 2013 года. Она предлагалась всем желающим, вне зависимости от их статуса и принадлежности. Особый прибор, как считалось, представлял большой интерес для армий, для стрелков-спортсменов и для любителей стрельбы. Все они могли дополнить новым изделием свое оружие и тем самым упростить решение различных задач.
С точки зрения военных, насадка Hidesight оказывалась многообещающим средством снижения рисков. С ее помощью можно было бы стрелять с безопасной позиции, оставаясь под защитой разных объектов. Спортсменов могла привлечь возможность более эффективной стрельбы в различных положениях, в том числе неустойчивых и неудобных. И тех, и других должна была устроить совместимость прибора с разными типами оружия и прицелов.
По имеющимся данным, изделия нового типа действительно заинтересовали потенциальных покупателей, и серийная продукция нашла своих хозяев. Насколько известно, основная масса насадок-приставок покупалась частными лицами для спортивной или развлекательной стрельбы. Возможно, системы Hidesight покупали и военные, но они делали это только в частном порядке. Крупные договоры на поставку продукции армиям, спецподразделениям и т.д. не подписывались. Тем не менее, это не помешало компании-производителю неплохо заработать на необычном образце.
Производство насадок Hidesight продолжалось в течение нескольких лет, но к настоящему времени было прекращено. Официальный интернет-сайт проекта продолжает работу, однако давно не обновлялся. Кроме того, в магазине на том же сайте насадка давно имеет пометку «распродано». Остатки серийных изделий все еще можно найти в зарубежных оружейных магазинах, но для этого придется потратить силы и время. Все это говорит о том, что оригинальная разработка финских оружейников заинтересовала публику, но ее интерес оказался ограниченным и не позволил продолжать производство в течение длительного времени.
Причины такого финала просты и понятны. Более того, с самого начала были основания ожидать, подобное развитие событий. Дело в том, что насадка для прицела Hidesight являлась удачным и простым, но узкоспециализированным инструментом для решения одной конкретной задачи. При всем этом, такая задача не была критически важной. Все эти обстоятельства самым серьезным образом сокращали реальный потенциал финской разработки и не позволяли рассчитывать на длительные и массовые продажи.
Итог этого известен. Насадка для прицелов KM Hidesight оставалась в производстве буквально пару лет и продавалась в небольших количествах. Однако вскоре все желающие обзавелись такими приборами, и произошло настоящее насыщение рынка. Новые заказы не появились, и компания-разработчик была вынуждена снять насадку с производства. Очередное необычное изделие вновь показало, что далеко не все узкоспециализированные решения под конкретную задачу могут стать по-настоящему массовыми и популярными.
По материалам сайтов:
https://hidesight.com/
https://tactical-life.com/
http://soldiersystems.net/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- KM Precision / hidesight.com, Tactical-life.com
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