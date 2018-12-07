Украинский замминистра: Мы наблюдаем движение опор Крымского моста
На Украине представлена очередная версия «опасности» Крымского моста. Напомним, что ранее охват версий был широким: от того, что моста вообще не существует, а движение автомобилей в по нему снято на киностудии, до проседания полотна моста, выявленного с помощью «дистанционной интерферометрии» по онлайн-картам.
На этот раз представлена новая версия. И авторами её являются представители украинского министерства, само название которого говорит о том, что у этих чиновников очень много свободного времени – министерство по делам временно оккупированных территорий.
Первый замминистра Юсуф Куркчи (его заявление приводит "Апостроф" со ссылкой на «Радио Свобода») заявил, что «у моста мы наблюдаем движение опор». По словам Куркчи, «часть опор поднимается, а часть – опускается».
Куркчи на этом заявлении не остановился. По его словам, "есть динамические изменения, которые зафиксировали (внимание!) сотрудники Госавтоинспекции".
Не совсем понятно, под действием чего мог находиться этот украинский чиновник, чтобы заявить подобное.
Украинский чиновник:
За год, по версии Куркчи и госавтоинспекторов, опоры моста «передвинулись на расстояние до 9 сантиметров».
На сайте «Крым.Реалии» опубликованы схемы, которые представил замминистра. Причём утверждается, что для исследования «динамических изменений» использовались данные со спутника. И эти данные позволили «выявить три критических точки», одна из которых находится непосредственно под аркой.
Остаётся только догадываться, как украинские госавтоинспекторы, обладающие такими технологиями, как дистанционное определение «движения опор моста», до сих пор не выдвинуты на Нобелевскую премию по физике вместе с Юсуфом Куркчи.
На этот раз представлена новая версия. И авторами её являются представители украинского министерства, само название которого говорит о том, что у этих чиновников очень много свободного времени – министерство по делам временно оккупированных территорий.
Первый замминистра Юсуф Куркчи (его заявление приводит "Апостроф" со ссылкой на «Радио Свобода») заявил, что «у моста мы наблюдаем движение опор». По словам Куркчи, «часть опор поднимается, а часть – опускается».
Куркчи на этом заявлении не остановился. По его словам, "есть динамические изменения, которые зафиксировали (внимание!) сотрудники Госавтоинспекции".
Не совсем понятно, под действием чего мог находиться этот украинский чиновник, чтобы заявить подобное.
Украинский чиновник:
Они выявили, что конструкция моста не является стабильной.
За год, по версии Куркчи и госавтоинспекторов, опоры моста «передвинулись на расстояние до 9 сантиметров».
На сайте «Крым.Реалии» опубликованы схемы, которые представил замминистра. Причём утверждается, что для исследования «динамических изменений» использовались данные со спутника. И эти данные позволили «выявить три критических точки», одна из которых находится непосредственно под аркой.
Остаётся только догадываться, как украинские госавтоинспекторы, обладающие такими технологиями, как дистанционное определение «движения опор моста», до сих пор не выдвинуты на Нобелевскую премию по физике вместе с Юсуфом Куркчи.
- Использованы фотографии:
- ВКонтакте/Наталья Румянцева
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