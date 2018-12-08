Нам дана короткая жизнь

Этой осенью так сошлись звезды, что в дружной компании итальянских коммерсантов довелось мне побывать на берегах Волги-матушки в городе Саратове. Хотелось бы поделиться непростыми впечатлениями от посещения центральной площади «столицы Поволжья».Итальянцы – люди подвижные, всем интересующиеся, особенно современной историей России. Поэтому первым делом мы отправились в самый центр города, на Театральную площадь. Место это действительно примечательное. Здесь неожиданно сходятся вместе века и эпохи. На едином общественном пространстве возвышается памятник вождю всех времен и народов, прямо указующий «верную дорогу» пальцем вниз, строго в подземелье. Рядом с автором призыва «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» золотым куполом мирно и без укора устремлена в небо часовня «Живоносный источник» в честь иконы Пресвятой Богородицы, возведенная в 1998 году.На противоположной стороне площади тогда же, в конце 90-х, был установлен памятник погибшим сотрудникам правоохранительных органов.«Лихие девяностые»... Уж точно «не забывается такое никогда!» Иностранцы особенно живо интересуются той жуткой для нас и «очень демократичной» для них эпохой. Не знаю, как другие, но я всегда на подобные вопросы отвечаю искренне и говорю, что до сих пор считаю чудом сам факт выживания моей семьи в ту адскую пору. Чеченская война, нехватка лекарств, безденежье во многих семьях, невыплата пенсий и зарплат, голод и холод... Развал государственных основ, разрушение страны... И ужасный расцвет кладбищ, чудовищное количество новых могил с огромными и богатыми гранитными надгробьями и простыми деревянными или алюминиевыми крестами... И слезы, слезы...Настоящим героям того леденящего душу времени и поставлен памятник – стела в виде узкого стального клинка, устремленного в небо. Монумент называется «Памятник воинам МВД, погибшим при исполнении служебного долга». И тогда были те, кто не унизился до предательства и возложил на алтарь Отечества свою жизнь.Когда мы подошли к памятнику, то увидели такую картину.В полном замешательстве мне пришлось ответить, что проводятся ремонтные работы, хотя ни одного рабочего поблизости не было. За несколько следующих дней ничего так и не изменилось. Уныло брошенный, никчемный инвентарь, разрушенная облицовка памятника, мимо которого за день проходило огромное количество горожан. Никаких сообщений или объявлений... Как назло, наш ежедневный маршрут пролегал по центру, и итальянцы каждый раз с каким-то остервенелым упорством угрюмо наблюдали одну и ту же картину. Не выдержав такого, я обратился в городскую администрацию, где был получен вежливый ответ, что, если я не краевед, то не надо соваться в городскую тему и, вообще, «все идет по плану». Конкретно по какому плану была учинена разруха монумента, посвященного «Мужеству, героизму сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга», не уточнялось.Совершенно ясно, что не ради итальянцев или каких-то других иностранцев, но ради своих же граждан, ради обычных горожан, ради наших подростков, в конце концов, ради тех, кто потом сменит погибших героев на защите Родины, уважение к подвигу должно быть всегда. И никакими «светлыми» планами нельзя оправдать запустение и такое пренебрежение.Как стало известно позже, 8 ноября, в День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, на Театральной площади Саратова была проведена торжественная церемония возложения цветов к памятнику мужеству и героизму сотрудников МВД.Хочется лишь добавить, что еще в глубокой древности великий Цицерон сказал: «Нам дана короткая жизнь, но память об отданной за благое дело жизни вечна». Безусловно, его правота здесь неоспорима. Невозможно память благодарных потомков «активировать» в строгом соответствии с календарными датами: это стало бы позором для живых.Но, очевидно, у саратовской власти все-таки другое мнение.