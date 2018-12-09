«Лучшие в мире» американские ВВС: позор в японском небе

Истребитель-бомбардировщик ВМС США F\А-18 "Шершень" готовиться начать заправку в воздухе от С-130 "Супергеркулес". Источник фото: www.stripes.com

Место произошедшего авиационного инцидента на Google Maps

Перед дозаправкой в воздухе. Вид из кабины американского самолёта на топливозаправщик. Источник фото: www.stripes.com

Достоянием гласности стал инцидент, случившийся 6 декабря над морем у юго-восточного побережья Японии. Представитель американского оккупационного контингента подтвердил данные министерства обороны Страны восходящего солнца о том, что американские самолёты (истребитель-бомбардировщик F/A-18 «Шершень» и топливозаправщик C-130 «Геркулес») по неизвестной причине столкнулись в небе этой страны. После столкновения ни одна из машин не смогла продолжить полёт, и их обломки упали в океан южнее мыса Мурото (остров Сикоку).До сих пор неизвестно, из состава какого точно подразделения был разбившийся C-130J «Super Hercules». По одной информации, это машина из состава 373 авиакрыла с базы Йокота к западу от Токио, по другим данным, это самолёт из состава 152 Marine Ai Refueler Transport Squadron с авиабазы Ивакуни.В экипаже «Хорнета» было 2 человека, а в экипаже «Супергеркулеса» — 5 военнослужащих ВМС США. Инцидент произошёл около 02:00 утра четверга во время «регулярной плановой тренировки». Что произошло с самолётами на самом деле, пока точно неизвестно; вполне вероятно, инцидент произошёл во время дозаправки в воздухе, однако американская сторона заявила, что не предоставит никаких данных до окончания расследования.Похоже, руководство американского контингента на базе Ивакуни долгое время не предпринимало никаких мер по организации поиска и спасения своих пилотов, по причине впадения в ступор от неожиданности произошедшего и в связи с необходимостью связаться с вышестоящим руководством.Также, по мнению японской прессы, одной из возможных причин откладывания начала поисково-спасательных работ считается предположение оператора радара, следившего за учебно-тренировочными полётами, о технологической ошибке, которая стала причиной удаления радарных отметок. Вообще, конечно, события 6 декабря 2018 года крайне напоминают события, произошедшие на о. Оаху на Гавайях утром 7 декабря 1941 года, когда оператор радара точно так же решил просто выключить его, посчитав данные о подходе массы японских самолётов техническим сбоем.Но, как бы там ни было, первый спасённый член экипажей, один из пилотов «Хорнета», несмотря на наличие датчика GPS и спасательного маячка, был подобран не американским, а японским (!!!) поисковым вертолётом береговых Сил самообороны только в 05:43, спустя почти 4 часа после катастрофы.Пока американцы решали, что же им надо делать, а их начальство разных уровней, судя по всему, лихорадочно пыталось снять с себя ответственность за произошедшее, японцы продолжили поисково-спасательную операцию без всяких оговорок и требований.В 12:13 дня четверга корабль японских Сил самообороны «Setoyuki» обнаружил и спас из воды ещё одного американского пилота, который находился в тяжёлом состоянии и вскоре умер прямо на борту от полученных травм и переохлаждения.В то время, пока представители Пентагона скромно молчали, министр обороны Японии Такэси Ивая собрал в четверг пресс-конференцию, на которой сообщил, что «Япония, несмотря на неоднозначное поведение представителей руководства Корпуса морской пехоты США, прилагает все усилия для поиска и спасения выживших. Центры координации как японских морских сил самообороны, так и наших военно-воздушных сил немедленно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и задействовали поисковые вертолёты и самолёты».Два японских вертолёта UH-60 “Black Hawk”, самолёт U-125 и 3 корабля JMSDAF продолжили активные поиски американских пилотов, и только позже к ним присоединились военные США. В составе американской группировки, участвующей в поисках, работают: 353-я авиагруппа специальных и спасательных операций с авиабазы Кадена (о. Окианава), которая задействовала 4 вертолёта CV-22 “Osprey” и 4 C-130, а также поисковый отряд из состава 320 специальной тактической эскадрильи.Хоть какая-то реакция на произошедшее со стороны командующего Корпуса морской пехоты США генерала Роберта Неллера появилась в его твиттер-канале: «Поскольку морские пехотинцы, как и наш военно-морской флот, а также наши японские партнёры, продолжают поисково-спасательные работы у берегов Японии для тех, кто причастен к этой трагической авиационной неудаче, мы просим всех поддержать семьи членов экипажей в своих мыслях и в своих молитвах, пока мы доведём до конца поиск и расследуем случившееся».Напомним, что подобные происшествия для группировки американских оккупационных сил, базирующихся на Японских островах, вовсе не редкость. Так, в прошлом месяце такой же самолёт F/A-18 “Hornet” с авианосца «Рональд Рейган» упал в море юго-западнее Окинавы, но оба его пилота были успешно спасены. В середине октября 2018 года вертолёт MH-60 “Seahawk”, также базировавшийся на «Рональде Рейгане». Разбился на его борту в ходе патрулирования в Филиппинском море, что стало причиной ранения 12 моряков.Карл Бейкер, руководитель службы бензозаправщиков в зоне северной части Тихого океана, так прокомментировал ситуацию: «Самолёты Корпуса морской пехоты США заправляют несколько иначе, чем самолёты наших ВВС. Вместо стрелы, выдвигаемой из фюзеляжа, у C-130 есть специальные шланги, свисающие с его крыльевых баков. И когда пилоты планируют дозаправиться, они после координации действий с экипажем «воздушного танкера» направляют стрелу, имеющуюся в передней части их самолёта, в уловитель на конце заправочного шланга. Соответственно, заправка самолётов Корпуса морской пехоты происходит на гораздо больших расстояниях между самолётами, чем заправка самолётов ВВС, и поэтому считается более безопасной. Но, так это или иначе, а любая дозаправка в воздухе – опасная операция».Видео, на которых запечатлены неудачные попытки дозаправки в воздухе, показывают, что часто заправочные шланги могут ударять по кабине самолёта, осуществляющего приём топлива, заливая всё вокруг и нанося повреждения. Однако случаев, чтобы при таком способе заправки пострадал сам самолёт-топливозаправщик, по словам американских офицеров, не было.Однако, несмотря на множество лётных происшествий, случающихся за последнее время в ВМФ и ВВС США, Пентагон упорно не снижает уровень военной активности в зоне Дальнего Востока.В частности, параллельно с вышеуказанным инцидентом на прошедшей неделе американский ударный авианосец «Рональд Рейган» с традиционной «свитой» из иных боевых кораблей и с экипажем из более чем 4000 человек вернулся в порт базирования Йокосукэ. Это был его уже второй за 2018 год большой «круиз» по морям в данной части света. До этого он уже совершил 2-месячный переход в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Филиппинском морях с июня по сентябрь.Напомним, что всего на территории Японии (без учёта баз на близлежащих островах типа Иводзимы) по состоянию на осень 2018 года, согласно «Двухстороннему пакту о безопасности», базируются более 50.000 американских военнослужащих (не считая задействованного гражданского персонала). База Ивакуни, с которой и был осуществлён вылет одной из столкнувшихся машин, расположенная в 35 км от Хиросимы, является одной из крупнейших точек присутствия вооружённых сил США в Японии и местом базирования пятнадцатитысячного американского контингента.Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на неизвестные причины и механику процесса произошедшего воздушного инцидента, США накануне 77-летия со дня удара по Пёрл-Харбору вновь "потеряли лицо", да ещё в японском небе. Насколько в действительности Япония, точнее, её спецслужбы и её специалисты в сфере радиоэлектронной борьбы, причастны к случившемуся, мы вряд ли когда либо узнаем.