Японцы получат компенсацию за шум американских самолётов
Как сообщает американо-японский портал "Japan.Stripes.com", японский суд установил правомочность части требований группы (144 человека) местных жителей, проживающих вблизи от авиабазы Йокота к западу от Токио, на которой размещаются как американские, так и японские самолёты и вертолёты, и присудил им 842.000 $ компенсации.
Токийский суд округа Тачикава в конце минувшей недели вынес давно ожидавшееся решение, подтвердившее, что шум, создаваемый самолётами и вертолётами авиабазы Йокота, наносит ущерб здоровью жителей близлежащих домов.
Японские граждане подали в суд своей страны иск ещё в 2012 году, добиваясь компенсации за прошлое и будущее негативное звуковое воздействие, генерируемое воздушной техникой. Также они требовали прекратить всякие полёты и проверки двигателей в ночное время (между 19:00 вечера и 08:00 утра), исключая экстренные случаи.
Большая часть требований судом была удовлетворена.
Но самое интересное в этом не то, что жители получили компенсацию, а то, что на данной авиабазе размещаются в основном не японские, а американские самолёты и вертолёты, и фактически именно техника чужой страны создаёт основные неудобства местным жителям. Однако японские власти пошли на удовлетворение иска своих граждан, заплатив из государственных средств не за действия своих ВВС, а «за американских партнёров».
Токийский суд округа Тачикава в конце минувшей недели вынес давно ожидавшееся решение, подтвердившее, что шум, создаваемый самолётами и вертолётами авиабазы Йокота, наносит ущерб здоровью жителей близлежащих домов.
Источник фото: https://sud.ua
Японские граждане подали в суд своей страны иск ещё в 2012 году, добиваясь компенсации за прошлое и будущее негативное звуковое воздействие, генерируемое воздушной техникой. Также они требовали прекратить всякие полёты и проверки двигателей в ночное время (между 19:00 вечера и 08:00 утра), исключая экстренные случаи.
Большая часть требований судом была удовлетворена.
Но самое интересное в этом не то, что жители получили компенсацию, а то, что на данной авиабазе размещаются в основном не японские, а американские самолёты и вертолёты, и фактически именно техника чужой страны создаёт основные неудобства местным жителям. Однако японские власти пошли на удовлетворение иска своих граждан, заплатив из государственных средств не за действия своих ВВС, а «за американских партнёров».
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter