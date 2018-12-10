Пёстрый парад «Сушек»: что не так с поставками новой техники ВВС?
Союз нерушимый
Есть одна вещь, которая реально роднит Россию и Украину. Это почти полное отсутствие какой-либо разумной унификации техники в вооруженных силах. Нужно полагать, не имеет смысла детально объяснять, почему единообразие боевой техники, которая выполняет одни и те же задачи, имеет ключевое значение. И если во время учений трудности с унификацией могут просто доставить лишние хлопоты, то на войне подобные проблемы рискуют обернуться настоящей катастрофой. Примеров великое множество.
С Украиной все более или менее понятно: руководство просто пытается выжать максимум из того, что осталось от разношерстного парка советской техники. Что-то еще худо-бедно на ходу, а что-то уже давно стало металлоломом. Похожую картину можно видеть в случае с кораблями российского флота: даже сейчас, несмотря на попытки перевооружения, основу флота составляют боевые единицы, которые достались от СССР. Яркий пример: несмотря на поставки первых «Бореев», сейчас основа морской составляющей российской ядерной триады это различные представители семейства субмарин проекта 667, находящиеся на стыке второго и третьего поколений атомных подлодок. Так что выбирать особо не приходится.
Отдельно стоит вспомнить про сухопутные войска, которым достались тысячи разных советских танков плюс то, что произвели в постсоветские годы. Сейчас основой всего этого монструозного парка, похоже, решили сделать Т-72Б3 образца 2016. Можно сказать, заметный прогресс. Во всяком случае, это лучше, чем строить с нуля Т-90, которые сугубо концептуально мало чем отличаются от 72-х. И лучше, чем вечно уповать на дорогую и сырую «Армату». Денег на нее, похоже, просто нет.
Совсем другое дело — массовые поставки российским ВВС РФ авиатехники новой постройки. Это дорогостоящая программа, рассчитанная на долгие годы, призванная обеспечить ВКС всем необходимым. Так что внимание к поставкам новой авиатехники всегда было приковано самое пристальное. Как мы знаем, военные закупили огромное количество совершенно разных машин: Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-30М2, Су-27СМ3. А еще есть МиГ-29СМТ и целый парк старых советских самолетов самых разных версий и годов выпуска. И это, пожалуй, совершенно уникальный пример, который при всем желании ни в одной другой стране мира не встретишь. Впрочем, обо всем по порядку.
«Сколько истребителей…»
Посмотрим, как эти вопросы решают на Западе. Детально описывать процессы, которые имеют место в американских или европейских ВВС смысла нет. Огромная стоимость новых машин заставила почти полностью отказаться от разработки новых тяжелых штурмовиков, перехватчиков и бомбардировщиков. Но это только вершина айсберга. Де-факто, ведущие страны мира избрали для своих ВВС концепцию, похожую на концепцию основного боевого танка в сухопутных силах. Так, уже в будущем истребитель F-35 станет единым боевым авиационным тактическим ударным комплексом США и ряда их союзников. С какими-то вкраплениями старых машин, которые будут доживать свой век на подстраховке. И, конечно же, БПЛА.
Можно возразить, что на базе F-35 построили целых три разных самолета: F-35A, F-35B и F-35С. Однако унификация по комплектующим этих вариантов достигает 90 процентов. Достаточно сказать, что все эти самолеты имеют одну радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-81. Истребители получили единые электронно-оптические системы, всенаправленные инфракрасные камеры, станции радиоэлектронных помех, нашлемные системы целеуказания и многое другое. Некоторые различия в устройстве силовой установки обусловлены, главным образом, требованиями к вертикальной посадке для F-35B. Есть мнение, что американцы даже перестарались с унификацией, сделав F-35А и F-35С «ограниченными» машинами, возможности которых были частично принесены в жертву из-за требований для F-35B. Но это всего лишь мнение некоторых любителей авиации. И у военных США свой взгляд на этот счет.
С миру по нитке
Теперь перейдем к российским ВВС. Удивительно, но сверхэкономичная «модернизация» Су-27 до уровня Су-27СМ вызывает меньше всего вопросов. Да, машина не стала намного боеспособней, но это, можно сказать, вынужденная мера для далеко не новых самолетов в условиях хронического недостатка средств. Кроме того, Су-27СМ и Су-27СМ3 имеют много общего, что тоже делает программу далеко не самой бессмысленной.
Куда больше вопросов вызывают уже упомянутые самолеты новой постройки: Су-35С, Су-30СМ, Су-30М2, МиГ-29СМТ, МиГ-35 (в будущем) и, конечно, Су-34. По сути, функции всех этих машин может выполнять один самолет: например, условный Су-35(У)БМ, имеющий одноместную и двухместную версию. Существует точка зрения, что Су-34 имеет некие задатки дальнего бомбардировщика: чуть ли не замена для Ту-22М3. Но это полный абсурд, ведь боевой радиус 34-ки составляет 1100 км, что сравнимо или даже меньше, чем у Су-27. Дает о себе знать возросшая масса машины, так что серьезно увеличить ее радиус можно лишь с применением ПТБ или дозаправки в воздухе. Что, опять же, доступно для всех современных истребителей-бомбардировщиков.
Но это все детали. В чем же главная проблема поставок авиатехники? Чисто формально, вышеперечисленные машины построены на двух базах: МиГ-29 и Су-27. Однако на практике это совершенно разные комплексы, между которыми нет почти ничего общего, кроме названия марок: «МиГ» и «Су». Самое неприятное — принципиально разный набор БРЭО. Напомним, что Су-30СМ имеет хорошо знакомую многим радиолокационную станцию Н011M «Барс», а Су-35С оснащен РЛС Н035 «Ирбис». В свою очередь, Су-34 имеет радиолокационную станцию Ш-141, а Су-30М2 получил БРЛС Н001В, которая мало чем отличается от аппаратуры, установленной на Су-27/СМ. Хоть один плюс, правда, она уже безнадежно устарела.
Удивительно, но с двигателями, которыми так любит гордиться официальная пропаганда, ситуация точно такая же. Вышеперечисленные машины имеют разные двигатели, которые не являются взаимозаменяемыми, хотя и выполнены с применение одной технологической базы (что опять же, иначе как странным назвать нельзя). А еще весьма символично, что довольно тяжелый истребитель-бомбардировщик Су-34 оснащен «скромными» АЛ-31Ф-М1, в то время как одноместный Су-35С получил продвинутые по российским меркам АЛ-41Ф1С. Но это, как говорится, уже детали. Да и требования к истребителю и фронтовому бомбардировщику разные.
Единственной хорошей новостью здесь можно считать недавнее заявление, представленное в работе, поданной Уфимским моторостроительным производственным объединением (ОДК-УМПО) на конкурс «Авиастроитель года». Речь идет о том, что в будущем Су-30СМ должны получить такой же двигатель, как на Су-35. То есть, вышеназванный АЛ-41Ф1С. Сейчас соответствующие опытно-конструкторские работы совместно ведут «Сухой», ОДК-УМПО и корпорация «Иркут». Когда именно Су-30СМ получит новый двигатель — непонятно.
Что делать?
Первое что Минобороны может сделать в непростой сложившей ситуации, — полностью (или почти полностью) отказаться от МиГ-35. Это совершенно ненужная в нынешних условиях машина, которая сделает эксплуатацию авиатехники еще сложней, в то же время не принеся ВВС практической пользы. Не стоит забывать, что на дворе 2018 год: началась эпоха истребителей пятого поколения. В этих условиях радиолокационной станцией «Жук», мягко скажем, никого не удивишь. Ровно, как и целым рядом других особенностей 35-го.
Пожалуй, гораздо лучше направить деньги на дальнейшие закупки какого-то одного самолета. Из числа уже имеющихся на вооружении. Скажем, Су-35С и его гипотетической двухместной версии. Сейчас это самый мощный истребитель ВКС РФ, который, вероятно, превосходит Су-30СМ (тем более — Су-30М2) по ряду характеристик, включая дальность обнаружения целей с малой ЭПР.
Ситуация, которая сложилась в РСК «МиГ» — совсем другой вопрос и сейчас мы его обсуждать не будем. Но вообще, когда вся авиастроительная отрасль выстроилась в очередь за подачкой от государства — это плохой знак. Самолеты должны быть востребованы на мировом рынке и если их не покупают, то значит, это не такие уж и хорошие самолеты. Или же банально отсутствует инфраструктура для эксплуатации (что, в принципе, одно и то же в нынешних реалиях).
Реальной заменой для старых советских и новых российских боевых самолетов мог бы стать Су-57. Однако оценка его боевого потенциала совершенно невозможна в нынешних условиях, когда машина существует лишь в качестве прототипа, а эффективную площадь рассеяния (грубо говоря, степень малозаметности) мы, вероятно, вообще не узнаем никогда. Ранее, напомним, стало известно, что массовое производство машины перенесли примерно на конец 2020-х — приблизительно 2027-28 годы. То есть, когда (и если) доведут до ума двигатель второго этапа и ликвидируют основные «детские болезни», которые, как известно, почти всегда сопровождают сложную новую военную технику.
Есть одна вещь, которая реально роднит Россию и Украину. Это почти полное отсутствие какой-либо разумной унификации техники в вооруженных силах. Нужно полагать, не имеет смысла детально объяснять, почему единообразие боевой техники, которая выполняет одни и те же задачи, имеет ключевое значение. И если во время учений трудности с унификацией могут просто доставить лишние хлопоты, то на войне подобные проблемы рискуют обернуться настоящей катастрофой. Примеров великое множество.
С Украиной все более или менее понятно: руководство просто пытается выжать максимум из того, что осталось от разношерстного парка советской техники. Что-то еще худо-бедно на ходу, а что-то уже давно стало металлоломом. Похожую картину можно видеть в случае с кораблями российского флота: даже сейчас, несмотря на попытки перевооружения, основу флота составляют боевые единицы, которые достались от СССР. Яркий пример: несмотря на поставки первых «Бореев», сейчас основа морской составляющей российской ядерной триады это различные представители семейства субмарин проекта 667, находящиеся на стыке второго и третьего поколений атомных подлодок. Так что выбирать особо не приходится.
Отдельно стоит вспомнить про сухопутные войска, которым достались тысячи разных советских танков плюс то, что произвели в постсоветские годы. Сейчас основой всего этого монструозного парка, похоже, решили сделать Т-72Б3 образца 2016. Можно сказать, заметный прогресс. Во всяком случае, это лучше, чем строить с нуля Т-90, которые сугубо концептуально мало чем отличаются от 72-х. И лучше, чем вечно уповать на дорогую и сырую «Армату». Денег на нее, похоже, просто нет.
Совсем другое дело — массовые поставки российским ВВС РФ авиатехники новой постройки. Это дорогостоящая программа, рассчитанная на долгие годы, призванная обеспечить ВКС всем необходимым. Так что внимание к поставкам новой авиатехники всегда было приковано самое пристальное. Как мы знаем, военные закупили огромное количество совершенно разных машин: Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-30М2, Су-27СМ3. А еще есть МиГ-29СМТ и целый парк старых советских самолетов самых разных версий и годов выпуска. И это, пожалуй, совершенно уникальный пример, который при всем желании ни в одной другой стране мира не встретишь. Впрочем, обо всем по порядку.
«Сколько истребителей…»
Посмотрим, как эти вопросы решают на Западе. Детально описывать процессы, которые имеют место в американских или европейских ВВС смысла нет. Огромная стоимость новых машин заставила почти полностью отказаться от разработки новых тяжелых штурмовиков, перехватчиков и бомбардировщиков. Но это только вершина айсберга. Де-факто, ведущие страны мира избрали для своих ВВС концепцию, похожую на концепцию основного боевого танка в сухопутных силах. Так, уже в будущем истребитель F-35 станет единым боевым авиационным тактическим ударным комплексом США и ряда их союзников. С какими-то вкраплениями старых машин, которые будут доживать свой век на подстраховке. И, конечно же, БПЛА.
Можно возразить, что на базе F-35 построили целых три разных самолета: F-35A, F-35B и F-35С. Однако унификация по комплектующим этих вариантов достигает 90 процентов. Достаточно сказать, что все эти самолеты имеют одну радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-81. Истребители получили единые электронно-оптические системы, всенаправленные инфракрасные камеры, станции радиоэлектронных помех, нашлемные системы целеуказания и многое другое. Некоторые различия в устройстве силовой установки обусловлены, главным образом, требованиями к вертикальной посадке для F-35B. Есть мнение, что американцы даже перестарались с унификацией, сделав F-35А и F-35С «ограниченными» машинами, возможности которых были частично принесены в жертву из-за требований для F-35B. Но это всего лишь мнение некоторых любителей авиации. И у военных США свой взгляд на этот счет.
С миру по нитке
Теперь перейдем к российским ВВС. Удивительно, но сверхэкономичная «модернизация» Су-27 до уровня Су-27СМ вызывает меньше всего вопросов. Да, машина не стала намного боеспособней, но это, можно сказать, вынужденная мера для далеко не новых самолетов в условиях хронического недостатка средств. Кроме того, Су-27СМ и Су-27СМ3 имеют много общего, что тоже делает программу далеко не самой бессмысленной.
Куда больше вопросов вызывают уже упомянутые самолеты новой постройки: Су-35С, Су-30СМ, Су-30М2, МиГ-29СМТ, МиГ-35 (в будущем) и, конечно, Су-34. По сути, функции всех этих машин может выполнять один самолет: например, условный Су-35(У)БМ, имеющий одноместную и двухместную версию. Существует точка зрения, что Су-34 имеет некие задатки дальнего бомбардировщика: чуть ли не замена для Ту-22М3. Но это полный абсурд, ведь боевой радиус 34-ки составляет 1100 км, что сравнимо или даже меньше, чем у Су-27. Дает о себе знать возросшая масса машины, так что серьезно увеличить ее радиус можно лишь с применением ПТБ или дозаправки в воздухе. Что, опять же, доступно для всех современных истребителей-бомбардировщиков.
Но это все детали. В чем же главная проблема поставок авиатехники? Чисто формально, вышеперечисленные машины построены на двух базах: МиГ-29 и Су-27. Однако на практике это совершенно разные комплексы, между которыми нет почти ничего общего, кроме названия марок: «МиГ» и «Су». Самое неприятное — принципиально разный набор БРЭО. Напомним, что Су-30СМ имеет хорошо знакомую многим радиолокационную станцию Н011M «Барс», а Су-35С оснащен РЛС Н035 «Ирбис». В свою очередь, Су-34 имеет радиолокационную станцию Ш-141, а Су-30М2 получил БРЛС Н001В, которая мало чем отличается от аппаратуры, установленной на Су-27/СМ. Хоть один плюс, правда, она уже безнадежно устарела.
Удивительно, но с двигателями, которыми так любит гордиться официальная пропаганда, ситуация точно такая же. Вышеперечисленные машины имеют разные двигатели, которые не являются взаимозаменяемыми, хотя и выполнены с применение одной технологической базы (что опять же, иначе как странным назвать нельзя). А еще весьма символично, что довольно тяжелый истребитель-бомбардировщик Су-34 оснащен «скромными» АЛ-31Ф-М1, в то время как одноместный Су-35С получил продвинутые по российским меркам АЛ-41Ф1С. Но это, как говорится, уже детали. Да и требования к истребителю и фронтовому бомбардировщику разные.
Единственной хорошей новостью здесь можно считать недавнее заявление, представленное в работе, поданной Уфимским моторостроительным производственным объединением (ОДК-УМПО) на конкурс «Авиастроитель года». Речь идет о том, что в будущем Су-30СМ должны получить такой же двигатель, как на Су-35. То есть, вышеназванный АЛ-41Ф1С. Сейчас соответствующие опытно-конструкторские работы совместно ведут «Сухой», ОДК-УМПО и корпорация «Иркут». Когда именно Су-30СМ получит новый двигатель — непонятно.
Что делать?
Первое что Минобороны может сделать в непростой сложившей ситуации, — полностью (или почти полностью) отказаться от МиГ-35. Это совершенно ненужная в нынешних условиях машина, которая сделает эксплуатацию авиатехники еще сложней, в то же время не принеся ВВС практической пользы. Не стоит забывать, что на дворе 2018 год: началась эпоха истребителей пятого поколения. В этих условиях радиолокационной станцией «Жук», мягко скажем, никого не удивишь. Ровно, как и целым рядом других особенностей 35-го.
Пожалуй, гораздо лучше направить деньги на дальнейшие закупки какого-то одного самолета. Из числа уже имеющихся на вооружении. Скажем, Су-35С и его гипотетической двухместной версии. Сейчас это самый мощный истребитель ВКС РФ, который, вероятно, превосходит Су-30СМ (тем более — Су-30М2) по ряду характеристик, включая дальность обнаружения целей с малой ЭПР.
Ситуация, которая сложилась в РСК «МиГ» — совсем другой вопрос и сейчас мы его обсуждать не будем. Но вообще, когда вся авиастроительная отрасль выстроилась в очередь за подачкой от государства — это плохой знак. Самолеты должны быть востребованы на мировом рынке и если их не покупают, то значит, это не такие уж и хорошие самолеты. Или же банально отсутствует инфраструктура для эксплуатации (что, в принципе, одно и то же в нынешних реалиях).
Реальной заменой для старых советских и новых российских боевых самолетов мог бы стать Су-57. Однако оценка его боевого потенциала совершенно невозможна в нынешних условиях, когда машина существует лишь в качестве прототипа, а эффективную площадь рассеяния (грубо говоря, степень малозаметности) мы, вероятно, вообще не узнаем никогда. Ранее, напомним, стало известно, что массовое производство машины перенесли примерно на конец 2020-х — приблизительно 2027-28 годы. То есть, когда (и если) доведут до ума двигатель второго этапа и ликвидируют основные «детские болезни», которые, как известно, почти всегда сопровождают сложную новую военную технику.
- Автор:
- Илья Легат
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