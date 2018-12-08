Сирийская армия отбила контрнаступление джихадистов на востоке Сирии
Как сообщает иранское ИА «Fars News», в конце минувшей недели сирийские правительственные силы отбили мощный контрудар боевиков «Исламского государства» (группировки, признанной террористической и запрещённой в России и многих странах мира) в районе города Абу-Кемаль (провинция Дейр эз-Зор).
В минувший четверг правительственные войска вступили в бои со значительными силами ультрарадикальных халифатистов, которые произвели мощную контратаку с использование смертников на позиции сирийской армии в районе города Эль-Катаф.
Сирийские подразделения отбили массовые атаки джихадистов с большими потерями для атаковавших и вынудили силы боевиков отступить, хотя спорадические боестолкновения происходили в этом районе всю прошедшую пятницу.
Временный верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на пресс-конференции в Женеве в минувшую среду, заявила о необходимости срочного улучшения и без того уже крайне тяжёлого положения, в которое попали примерно 7000 мирных сирийцев в провинции Дейр эз-Зор. По её словам, в большинстве своём это вполне мирные жители, фактически насильно удерживаемые «игиловцами», которые препятствуют их уходу по «гуманитарным коридорам» и используют их в качестве «живого щита», чтобы обезопасить себя от бомбардировок с воздуха как со стороны российских ВКС, так и со стороны американских ВВС.
Одновременно верховный комиссар ООН по правам человека сообщила, что, по её данным, ультрарадикальные халифатисты в последние дни на контролируемых ими территориях на востоке Сирии вновь возобновили массовые казни людей, подозреваемых в малейшей нелояльности джихадистскому режиму.
В минувший четверг правительственные войска вступили в бои со значительными силами ультрарадикальных халифатистов, которые произвели мощную контратаку с использование смертников на позиции сирийской армии в районе города Эль-Катаф.
Отряд из состава сирийских правительственных сил ведёт боевые действия на востоке Сирии.
Источник фото: http://en.farsnews.com
Сирийские подразделения отбили массовые атаки джихадистов с большими потерями для атаковавших и вынудили силы боевиков отступить, хотя спорадические боестолкновения происходили в этом районе всю прошедшую пятницу.
Временный верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая на пресс-конференции в Женеве в минувшую среду, заявила о необходимости срочного улучшения и без того уже крайне тяжёлого положения, в которое попали примерно 7000 мирных сирийцев в провинции Дейр эз-Зор. По её словам, в большинстве своём это вполне мирные жители, фактически насильно удерживаемые «игиловцами», которые препятствуют их уходу по «гуманитарным коридорам» и используют их в качестве «живого щита», чтобы обезопасить себя от бомбардировок с воздуха как со стороны российских ВКС, так и со стороны американских ВВС.
Одновременно верховный комиссар ООН по правам человека сообщила, что, по её данным, ультрарадикальные халифатисты в последние дни на контролируемых ими территориях на востоке Сирии вновь возобновили массовые казни людей, подозреваемых в малейшей нелояльности джихадистскому режиму.
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