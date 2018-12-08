Порошенко сфотографировался с десантником ВСУ с эмблемой дивизии СС
Когда Пётр Порошенко на днях объявлял о том, что отправляет десантников из Житомирской области к границам России, так как «они там сегодня нужны», он сделал общую фотографию с военнослужащими ВСУ. При этом на фото проявилась вся сущность отправки украинских силовиков «на восток». У одного из военнослужащих, запечатлённых на фото, можно увидеть нашивку дивизии СС «Totenkopf» («Мёртвая голова») – череп с костями, скрещенными под ним.
Примечательно, что на эти детали обратили внимание люди на самой странице Порошенко в соцсети Фейсбук, где он своё «героическое фото» и опубликовал. Причём речь идёт сразу о нескольких комментариях пользователей.
Один из них:
Когда президент страны фотографируется с силовиками, использующими в качестве символики нацистскую атрибутику (да ещё и эсэсовских дивизий), то это о многом говорит, в том числе, и о характере современной украинской армии.
Для справки: Дивизия СС "Мёртвая голова" была сформирована в Дахау в ноябре 1939 года. В начале войны против СССР использовалась как часть группы армий "Север". В апреле 1942 года дивизия была разгромлена Красной Армией в ходе её же наступления на участке фронта в районе населённого пункта Рыкалово под Новгородом. После была переформирована, переукомлектована и в 1943 году вновь появилась на Восточном фронте гитлеровских армий. Принимала участия в боевых действиях в районе Харькова.
Примечательно, что именно на Донбасс и в Харьковскую область Порошенко и распорядился перебросить десантников из Житомирской области.
В 1945 году после многочисленных поражений от войск Красной Армии дивизия СС "Мёртвая голова" сдалась американским войскам на территории Австрии.
Примечательно, что на эти детали обратили внимание люди на самой странице Порошенко в соцсети Фейсбук, где он своё «героическое фото» и опубликовал. Причём речь идёт сразу о нескольких комментариях пользователей.
Один из них:
Третий справа от Порошенко, в первом ряду. Шеврон дивизии СС "Мертвая голова". Фaшики со своим фюрeрoм...
Когда президент страны фотографируется с силовиками, использующими в качестве символики нацистскую атрибутику (да ещё и эсэсовских дивизий), то это о многом говорит, в том числе, и о характере современной украинской армии.
Для справки: Дивизия СС "Мёртвая голова" была сформирована в Дахау в ноябре 1939 года. В начале войны против СССР использовалась как часть группы армий "Север". В апреле 1942 года дивизия была разгромлена Красной Армией в ходе её же наступления на участке фронта в районе населённого пункта Рыкалово под Новгородом. После была переформирована, переукомлектована и в 1943 году вновь появилась на Восточном фронте гитлеровских армий. Принимала участия в боевых действиях в районе Харькова.
Примечательно, что именно на Донбасс и в Харьковскую область Порошенко и распорядился перебросить десантников из Житомирской области.
В 1945 году после многочисленных поражений от войск Красной Армии дивизия СС "Мёртвая голова" сдалась американским войскам на территории Австрии.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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