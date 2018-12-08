Порошенко сфотографировался с десантником ВСУ с эмблемой дивизии СС

Третий справа от Порошенко, в первом ряду. Шеврон дивизии СС "Мертвая голова". Фaшики со своим фюрeрoм...

Когда Пётр Порошенко на днях объявлял о том, что отправляет десантников из Житомирской области к границам России, так как «они там сегодня нужны», он сделал общую фотографию с военнослужащими ВСУ. При этом на фото проявилась вся сущность отправки украинских силовиков «на восток». У одного из военнослужащих, запечатлённых на фото, можно увидеть нашивку дивизии СС «Totenkopf» («Мёртвая голова») – череп с костями, скрещенными под ним.Примечательно, что на эти детали обратили внимание люди на самой странице Порошенко в соцсети Фейсбук, где он своё «героическое фото» и опубликовал. Причём речь идёт сразу о нескольких комментариях пользователей.Один из них:Когда президент страны фотографируется с силовиками, использующими в качестве символики нацистскую атрибутику (да ещё и эсэсовских дивизий), то это о многом говорит, в том числе, и о характере современной украинской армии.Для справки: Дивизия СС "Мёртвая голова" была сформирована в Дахау в ноябре 1939 года. В начале войны против СССР использовалась как часть группы армий "Север". В апреле 1942 года дивизия была разгромлена Красной Армией в ходе её же наступления на участке фронта в районе населённого пункта Рыкалово под Новгородом. После была переформирована, переукомлектована и в 1943 году вновь появилась на Восточном фронте гитлеровских армий. Принимала участия в боевых действиях в районе Харькова.Примечательно, что именно на Донбасс и в Харьковскую область Порошенко и распорядился перебросить десантников из Житомирской области.В 1945 году после многочисленных поражений от войск Красной Армии дивизия СС "Мёртвая голова" сдалась американским войскам на территории Австрии.