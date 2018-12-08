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Киев запросит выдачи Януковича у Израиля в случае его лечения в этой стране

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Представители украинской прокуратуры заявили о готовности «принятия срочных мер» в случае выезда из России бывшего президента Украины Виктора Януковича на лечение за рубеж. Напомним, что ранее появлялась информация о том, что Янукович оказался в больнице, при этом о его состоянии на этот час данных нет. Украинские СМИ тем временем привели заявление адвоката Януковича о том, что его подзащитному может понадобиться лечение в одной из клиник Израиля.




Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, отвечая на вопросы журналистов по поводу действий Киева, заявив, что Украина обратится к израильским властям с запросом на выдачу экс-президента.

При этом Матиос заметил, что Израиль не является членом Интерпола, а потому решение о выдаче Януковича из этой страны может быть затруднено.

Руководитель ГВП Украины:
Но практики международного правового сотрудничества между Генпрокуратурой Украины и государством Израиль есть. Если состоится факт, мы обязаны обратиться.


При этом Матиос выразил сомнения, что Януковича «выпустят в Израиль из резервации, в которой он проживает в Ростовской области». По словам Матиоса, Янукович «находится под охраной спецслужб.

Матиос:
Там ему и место.


Напомним, что ранее Европейский суд снял большинство обвинений, выдвинутых Украиной в отношении Виктора Януковича. На самой Украине бывший президент, который был свергнут в результате антиконституционного госпереворота, обвиняется в «государственной измене» и «подстрекательстве к расстрелам на Майдане».
Использованы фотографии:
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