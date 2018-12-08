СМИ КНР: Китайские лётчики впечатлены возможностями Су-35

Американцы испытывают беспокойство, когда встречаются с истребителями Су-35. Они явно впечатлены теми фотографиями, которые были опубликованы в социальных сетях русскими.

Американские военные всё ещё верят, что их F-22 лучше Су-35, но это не помешало российскому истребителю не просто зайти сверху, но и сфотографировать «невидимку». Технические возможности российского Су-35, включая системы радиоэлектронного подавления, могут представлять угрозу не только для F-22, но и для F-35, несмотря на то, что на Су-35 не используется технология «стелс».

В любом случае F-22 не имеет тотального преимущества над Су-35, о чём постоянно пытались говорить в США.