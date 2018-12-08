СМИ КНР: Китайские лётчики впечатлены возможностями Су-35
В китайских СМИ опубликован материал, в котором рассказывается о восторженных отзывах о самолётах Су-35 со стороны лётчиков ВВС НОАК. Отмечено, что китайские лётчики сообщают о своих впечатлениях от невероятной маневренности российских самолётов, а также от их технических возможностей, которые по целому ряду направлений превосходят возможности самолётов 5-го поколения (в китайской классификации – 4-го).
В частности, ресурс SINA рассказывает о подготовке пилотов Су-35 к выполнению новых миссий по патрулированию воздушного пространства над Южно-Китайским морем.
Из материала:
Это фотографии, на которых российский лётчик «поймал» в перекрестие прицела американский самолёт F-22 с технологией «стелс» - в воздушном пространстве Сирии.
Sina Military:
В материале приводятся доводы отдельных военных экспертов, которые говорят о том, что наличие фото F-22 с борта Су-35 «ещё не говорит о том, что его легко сбить». Однако их оппоненты отвечают словами о том, что если F-22 был обнаружен, оказался уязвим, то фактически это означает поражение в воздушном бою.
Отмечено, что сам факт попадания американского самолёта в прицел Су-35 оказывает психологическое давление на пилотов ВВС США.
Из материала:
Напомним, что ранее в том же китайском издании обсуждался вопрос изучения китайскими технарями поставленных из России Су-35. Фактически речь идёт об очередной попытке копирования российской военной техники.
В частности, ресурс SINA рассказывает о подготовке пилотов Су-35 к выполнению новых миссий по патрулированию воздушного пространства над Южно-Китайским морем.
Из материала:
Американцы испытывают беспокойство, когда встречаются с истребителями Су-35. Они явно впечатлены теми фотографиями, которые были опубликованы в социальных сетях русскими.
Это фотографии, на которых российский лётчик «поймал» в перекрестие прицела американский самолёт F-22 с технологией «стелс» - в воздушном пространстве Сирии.
Sina Military:
Американские военные всё ещё верят, что их F-22 лучше Су-35, но это не помешало российскому истребителю не просто зайти сверху, но и сфотографировать «невидимку». Технические возможности российского Су-35, включая системы радиоэлектронного подавления, могут представлять угрозу не только для F-22, но и для F-35, несмотря на то, что на Су-35 не используется технология «стелс».
В материале приводятся доводы отдельных военных экспертов, которые говорят о том, что наличие фото F-22 с борта Су-35 «ещё не говорит о том, что его легко сбить». Однако их оппоненты отвечают словами о том, что если F-22 был обнаружен, оказался уязвим, то фактически это означает поражение в воздушном бою.
Отмечено, что сам факт попадания американского самолёта в прицел Су-35 оказывает психологическое давление на пилотов ВВС США.
Из материала:
В любом случае F-22 не имеет тотального преимущества над Су-35, о чём постоянно пытались говорить в США.
Напомним, что ранее в том же китайском издании обсуждался вопрос изучения китайскими технарями поставленных из России Су-35. Фактически речь идёт об очередной попытке копирования российской военной техники.
- Использованы фотографии:
- Sina Military
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