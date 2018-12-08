Экс-глава Госдепа: Трамп принимает свои решения на уровне инстинктов

Очередная порция критики в адрес американского президента Дональда Трампа обрушилась со стороны бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Экс–глава Госдепа обвинил Трампа в проявлении волюнтаризма и отсутствии дисциплины.Как утверждает Тиллерсон, американский президент в принятии решений полагается исключительно на, ненавидит детали, а также, которые для него готовят разные ведомства. Решения Трампа зачастую идут вразрез с законом, что приводит к нарушению достигнутых соглашений.Отсутствие «общей системы ценностей» с президентом США, - вот как объяснил свою отставку экс-глава Госдепа.Со стороны Дональда Трампа последовала мгновенная реакция на слова Тиллерсона. В ответ он заявил, что бывший госсекретарь «глуп как пробка» и «чертовски ленив». Его отставку американский президент связал с отсутствием необходимых умственных способностей.При этом не забыл Трамп похвалить нового главу Госдепа Майка Помпео, благодаря которому сейчас в ведомстве «совсем другой настрой».Как видно, Трамп предпочитает враждовать, а не оставаться друзьями, с бывшими соратниками за критику в его адрес. Таким же скандальным образом он расстался с экс-стратегом Белого дома Стивеном Бэнноном, назвав его, а также бывшим адвокатом Белого дома Майклом Коэном, принявшим решение покинуть ряды Республиканской партии и перейти к демократам. Отнюдь не лестных слов после увольнений удостоился и глава ФБР Джеймс Коми.