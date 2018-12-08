США шлют России сигналы по Афганистану через индийских партнёров

Поверьте мне, мы всё решим.

Глава министерства обороны Индии Нирмала Ситхараман вернулась из США после 5-дневной рабочей поездки. Основное направление диалога с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, как сообщают в официальных сводках, было посвящено «углублению американо-индийского сотрудничества в области безопасности».В то же время Ситхараман не скрывает того, что побеседовала с главой Пентагона об угрозах со стороны США по введению антииндийских санкций за покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400.На пресс-конференции у министра обороны Индии поинтересовались, удалось ли ей решить этот щекотливый вопрос, на что Ситхараман ответила весьма уклончиво:На этом фоне индийские СМИ сообщают, что уже через несколько дней Нирмала Ситхараман проведёт встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу. Это будет первый визит Шойгу в Индию после подписания контрактов на закупку ЗРК С-400 и двух боевых кораблей.А накануне встреча была проведена между секретарями Совбеза РФ и Индии Николаем Патрушевым и Аджитом Довалом в Нью-Дели. Чему эта встреча была посвящена? Сводки, по понятным причинам, достаточно скудны, однако определённая информация всё же опубликована. В СМИ Индии сообщают, что Патрушев и Довал обсудили вопросы совместных действий по недопущению распространения террористической угрозы в Афганистане.Обращает на себя внимание, что афганскую тематику обсуждали и Ситхараман с Мэттисом. А ранее в Вашингтоне призвали Москву «активнее участвовать в процессах по налаживанию мира в Афганистане». Определённые сигналы по Афганистану России были переданы Штатами через индийских партнёров. Причём какие конкретно это сигналы, - пока вопрос.Напомним, что ранее представители так называемого Высшего совета мира Афганистана заявили о готовности натовского контингента покинуть территорию Исламской Республики, если «на то будет воля афганского народа». При этом сам афганский народ о его воле по-прежнему никто не спрашивает.