Уверен, что такой праздник, как нынешний, будет и впредь служить одним из символов преемственности героических традиций и свершений, побед России.

9 декабря в нашей стране отмечается праздник, носящий название День Героев Отечества. Это одновременно и торжественная, и памятная дата – для чествования героев, ныне здравствующих, и для того, чтобы вспомнить о тех героях, которых нет с нами, и которые, в том числе, сложили свои головы ради мира и благополучия в нашей стране.Праздник относительно молод. Он был внесён в календарь праздничных дат на основании решения Государственной Думы РФ в 2007 году.Сама дата отсылает к 1769 году, когда в Российской империи Екатериной Второй был учреждён Орден Георгия Победоносца, и впоследствии именно этот день стал отмечаться как День кавалеров этой высокой награды.В 1917 году орден Георгия Победоносца в России был упразднён. Однако во время Великой Отечественной войны руководством страны было принято решение об учреждении Ордена Славы, который, по большому счёту, являлся «потомком» «Георгия», в том числе и по использованной цветовой гамме. Произошло это событие 8 ноября 1943 года.Орден Славы – орден, если можно так выразиться, неколлективный. Награждались им исключительно за личные боевые заслуги. Причём награждение проводилось среди младшего воинского состава: от рядовых до младших лейтенантов. В общей сложности за время Великой Отечественной войны Орденами Славы трёх степеней были награждены несколько сотен тысяч бойцов Красной Армии. Среди них – 2671 полный кавалер ордена, включая четырёх женщин. Вот их имена: Дануте Станилиене, Надежда Журкина, Матрёна Нечепорчукова и Нина Петрова.Так, Дануте Станилиене, уроженка Мариампольского уезда Литвы, стала первой из упомянутой славной женской четвёрки, получившей полный комплект Орденов Славы. Она вступила добровольцем в Красную Армию в возрасте 20 лет, в 1942 году. После окончания армейских курсов стала пулемётчиком. В январе 1944 года получила награду в виде Ордена Славы 3-й степени за мужество и отвагу, проявленные во время боя под Витебском. Бой состоялся в декабре 1943-го. Тогда Дануте заменила получившего тяжёлое ранение командира отделения и огнём из пулемёта сдерживала наступление вражеской пехоты. Потом были ещё два Ордена Славы, в том числе за уничтожение немецкого снайпера и взятие в плен гитлеровца в боях за литовский Байнуты.Сегодня о настоящих героях в Литве вспоминать не принято. «Европейский вектор» официального Вильнюса странным образом всё больше поощряет тех, против кого Дануте Станилиене воевала, освобождая в том числе и свою землю от нацизма. Фактически речь идёт о попытке литовских властей пересмотреть итоги Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала. В свою очередь именно такой вектор поощряется заокеанскими спонсорами литовской русофобии. Чтить настоящих героев, победивших коричневую чуму, там не принято. Но в России о той же Дануте Станилиене помнят, и в этот день отдают дань памяти в том числе и её подвигам.Президент России накануне праздника отметил, что само наличие Дня Героев Отечестве в календаре праздничных дат говорит о преемственности героических традиций в нашей стране. В ходе торжественного приёма в Георгиевском зале Владимир Путин сказал:Президент отметил, что страна гордится не только героизмом и мужеством тех, кто сражался и побеждал врага, но и скромностью этих людей, которые не привыкли пространно рассказывать о своих подвигах.Всероссийские акции, посвящённые Героям Отечества, в эти дни проводятся по всей России, во всех силовых ведомствах нашей страны. Свою акцию проводит и Росгвардия. Основная задача акции состоит в том, чтобы рассказать будущим защитникам Родины о тех людях, которые во имя Отечества совершали настоящие подвиги, выполняя свой воинский долг.