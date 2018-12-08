На Украине Порошенко посоветовали или воевать, или снять камуфляж

Разговоры о том, что военное положение, с недавнего времени введенное в 10 украинских областях, никоим образом не ущемляет прав и свобод, – либо сознательная ложь, либо демонстрация правовой безграмотности.

Не надо этого надрывного пафоса. Или воюй, или камуфляж сними.