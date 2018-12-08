На Украине Порошенко посоветовали или воевать, или снять камуфляж
Украинские СМИ опубликовали статью заместителя главреда крупного информационно-аналитического ресурса Украины Zn.ua Сергея Рахманина. Статья посвящена введённому в стране военному положению и действиям украинской власти. Рахманин даёт понять, что военное положение в стране является одновременно политическим шагом и попыткой легитимизировать действия вооружённых радикалов.
В статье упоминается ситуация 2014-2015 годов, когда никакого военного положения на Украине не было, а вооружённые представители нацбатов стреляли в соотечественников, отбирали у них имущество, в том числе автомобили, заявляя, что всё это для армейских нужд.
Рахманин:
Автор статьи усомнился в том, что Порошенко по уровню своих юридических знаний справедливо получил звание кандидата юрнаук. Рахманин отметил, что военное положение всегда и везде ограничивает права граждан и фактически применяется лишь в том случае, когда без ограничения гражданских прав государство уже не способно обходиться.
По словам Сергея Рахманина, откровенным лицемерием властей Украины являются заявления в стиле «Прощай, немытая Россия!»
Рахманин, обращаясь к президенту страны:
По словам автора статьи, вызывает сожаление и та «юридическая неряшливость», с которой военное положение на Украине вводилось. Рахманин отмечает, что Порошенко постоянно говорит о нависшей угрозе, но при этом никогда не говорит о степени своей собственной ответственности.
Рахманин добавил, что введённое военное положение точно не станет подспорьем для тех, кто на самом деле занимается укреплением обороны в стране. По словам заместителя главреда Zn.ua, военное положение от Порошенко не является «ответом России», так как Москве оно ничем не вредит.
В конце статьи Рахманин подводит итог, отмечая, что единственной целью, которая могла преследоваться Петром Порошенко при введении ВП была именно отмена (или перенос) выборов в стране, а также эксплуатация статуса «защитника от Путина».
В статье упоминается ситуация 2014-2015 годов, когда никакого военного положения на Украине не было, а вооружённые представители нацбатов стреляли в соотечественников, отбирали у них имущество, в том числе автомобили, заявляя, что всё это для армейских нужд.
Рахманин:
Разговоры о том, что военное положение, с недавнего времени введенное в 10 украинских областях, никоим образом не ущемляет прав и свобод, – либо сознательная ложь, либо демонстрация правовой безграмотности.
Автор статьи усомнился в том, что Порошенко по уровню своих юридических знаний справедливо получил звание кандидата юрнаук. Рахманин отметил, что военное положение всегда и везде ограничивает права граждан и фактически применяется лишь в том случае, когда без ограничения гражданских прав государство уже не способно обходиться.
По словам Сергея Рахманина, откровенным лицемерием властей Украины являются заявления в стиле «Прощай, немытая Россия!»
Рахманин, обращаясь к президенту страны:
Не надо этого надрывного пафоса. Или воюй, или камуфляж сними.
По словам автора статьи, вызывает сожаление и та «юридическая неряшливость», с которой военное положение на Украине вводилось. Рахманин отмечает, что Порошенко постоянно говорит о нависшей угрозе, но при этом никогда не говорит о степени своей собственной ответственности.
Рахманин добавил, что введённое военное положение точно не станет подспорьем для тех, кто на самом деле занимается укреплением обороны в стране. По словам заместителя главреда Zn.ua, военное положение от Порошенко не является «ответом России», так как Москве оно ничем не вредит.
В конце статьи Рахманин подводит итог, отмечая, что единственной целью, которая могла преследоваться Петром Порошенко при введении ВП была именно отмена (или перенос) выборов в стране, а также эксплуатация статуса «защитника от Путина».
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/petroporoshenko
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