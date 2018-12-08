Тимошенко пообещала вернуть Крым Украине

Мы уже разрабатываем план реинтеграции и восстановления оккупированных территорий...; которые, безусловно, будут возвращены.

Известно, что экс-премьер Украины и председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко собирается баллотироваться на пост главы государства на выборах в будущем году. При этом потенциальный президент не стесняется раздавать разные завиральные обещания своим согражданам, большую часть из которых (обещаний) невозможно выполнить в принципе.Так, Тимошенко пообещала своим землякам вернуть Крым и Севастополь. По этому поводу Тимошенко выразилась так:Понятно, что сейчас на Украине без подобных заявлений ни одного политика всерьёз не воспринимают, особенно в контексте предвыборной президентской кампании. Правда, на что надеются украинские политики, пообещавшие сделать это, тоже не понятно: вопрос с национальной самоидентификацией полуострова Крым был закрыт в марте 2014 года - сразу и окончательно.На Украине с Донбассом, по сути, разобраться не могут. Крым же уже как 4 года полноправный субъект Российской Федерации, и за полуостров, если что, украинцам придется тягаться с ВС РФ, которых так просто шапками не закидать и пустыми обещаниями не заболтать.Вот и получается, что Тимошенко, как и все её киевские коллеги-госчиновники и прочие общественные деятели незалежной, просто врет украинцам в своей предвыборной программе. Написать можно, конечно, что угодно. Как говорится, бумага все стерпит. Но вот потом выполнить свои обещания – это уже совсем другое дело. Хотя кто из украинских политиков их выполнял? Порошенко обещал закончить войну за несколько дней. Теперь объявил военное положение...На все вопросы может дать ответ фото Юлии Владимировны в Вашингтоне на фоне американского государственного и партийного флагов. Без поддержки из-за океана украинскими президентами нынче не становятся.