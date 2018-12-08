Плохо и очень плохо - два вида репортажей "Радио Свобода" о Крыме

То присланные для усиления российской вертикали без сожаления покидают толком не обрусевший Крым, то местных меняют на присланных назначенцев, то возвращают своих.

Накануне в украинском сегменте «Радио Свобода» было опубликовано заявление чиновника украинского правительства, в котором тот всерьёз объявил, что «выявлено движение опор» Крымского моста. Чиновник заявил, что «одни опоры опускаются, другие поднимаются». На самой Украине эти заявления уже подвергли насмешкам, отмечая, что этой глупой пропагандой Киев сама себя продолжает дискредитировать.На самом деле, если почитать всё то, что пишет «крымский участок» западного «Радио Свобода», то картина формируется одна: «В Крыму всё плохо, и становится только хуже». Пробежимся по публикуемым на сайте «Крым.Реалии» материалам. Направленность репортажей ясна: либо "плохо", либо "очень плохо".Задержание членов запрещённой в России и многих других странах мира экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» называется «запугиванием» и «репрессиями против крымских татар». При этом интервью берётся у матери задержанных, которая, что вполне естественно, отрицает их причастность к экстремистскому подполью. Тут – всё: от заявлений о депортации крымских татар до слов о давлении на психику в СИЗО, от которого «даже животное давно бы подохло».Выборы главы Симферополя «Крым.Реалии» называет спектаклем в прямом эфире. А вот к выборам на Украине у проплаченной заокеанскими «партнёрами» пропагандистской площадки никаких претензий, конечно же, нет. Драки депутатов, запреты деятельности оппозиционных политических движений, отмена местных выборов в регионах Украины с введённым военным положением спектаклями у «Радио Свобода» не считаются.Репортаж «Крым.Реалии» о Керчи – в том же духе. Объявлено, что в этом крымском городе царит «кадровая вакханалия». Несколько строк из «репортажа» Андрея Фурдика:«Толком не обрусевший» - это блогерский шедевр… При учёте того, что более 80% населения Крыма – русские.Ещё один, не менее пропагандистский, материал той же площадки – «Зажали со всех сторон заборами».Автор «возмущается» тем, что после сообщений о заложенной в одной из ялтинских школ бомбе, детей эвакуировали, «не дав тем одеться». Откровенное лицемерие, граничащее с глупостью – ожидать очереди в гардероб, если речь идёт о спасении жизней детей? К счастью, тогда сообщения о бомбе не подтвердились, зато было установлено, что звонок поступил с территории столь опекаемой Западом, в том числе и пропагандистскими ресурсами, Украины.Остаётся только искренне пожалеть тех людей, кто о событиях в Крыму пытается узнавать со страниц «радиосвободовского» портала. При этом порталу стоило бы для справедливости (хотя, о какой справедливости речь...) сменить название с "Крым. Реалии" на "Крым. Фейки". Ведь если в Крыму всё плохо для "Радио Свобода", то к настоящим крымским реалиям это не имеет никакого отношения.