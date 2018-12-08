Брифинг ПС ФСБ о нарушении катерами ВМСУ морских границ России

Этим правилам более 20 лет, и всё это время никогда не нарушались ни российскими, ни украинскими моряками. Доведу информацию о том, что правила ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.

Позвольте напомнить о попытках проникновения диверсионных групп на Крымский полуостров.

За длительное время мы осмотрели всего около 10-12% судов из тех, которые следовали под Крымским мостом. При этом основная часть осмотренных судов направлялась в российские порты. Ни о какой так называемой блокаде украинских портов речи не идёт.

Закрытие прохода через Керченский пролив, как, думаю, всем понятно, было связано с необходимостью пресечь украинскую провокацию.