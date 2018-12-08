Брифинг ПС ФСБ о нарушении катерами ВМСУ морских границ России
Погранслужба Федеральной службы безопасности РФ проводит брифинг по украинской провокации в районе Керченского пролива.
Два катера следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива. В 21:30 24 ноября в 8 милях от границ данные суда были проинформированы о порядке пересечения госграницы. От катеров был получен ответ, что проход пролива не планируется. После этого украинские моряки были проинформированы о том, что необходимо подавать заявки за 48, 24 и 4 часа на проход. Ни одной из этих заявок подано не было.
22:23 командир российского погранкатера проинформировал украинские экипажи о закрытии Керченского пролива. Украинские суда продолжили маневрирования в 6 милях от морских границ РФ. На преодоление этого расстояния достаточно 30-40 минут при их скоростных характеристиках. Ответа на то, зачем это делалось, мы не получили.
Украинские моряки ранее заявляли, что если российские корабли приблизятся к ним на расстояние 20 кабельтовых, то будет открыт огонь. Артиллерийские установки направлялись туда, где находились российские пограничные корабли.
Как вам известно, регулярно звучали заявления от украинских политиков уничтожить Крымский мост. Пограничная служба ФСБ РФ была вынуждена увеличить число кораблей в районе Керчь-Еникальского канала, чтобы минимизировать угрозу.
Далее добавлено:
25 ноября. 2:05 (мск). Погранкорабль «Изумруд» обнаружил два катера ВМСУ «Бердянск» и «Никополь», которые соединились с кораблями «Горловка» и «Яны Капу» всгео в 4 милях от морской границы РФ. С какой целью они отклонялись от общего маршрута и пытались скрыть свои действия? В этот же период (ночью) была осуществлена дозаправка катеров у границ России.
5:35. Погранпосту стало известно, что катера и буксир вознамерились следовать в Бердянск. Представитель ФСБ напомнил, что до этого украинские моряки никакого уведомления не направили.
5:45 Ещё раз было сообщено о закрытии прохода через Керченский пролив.
5:50 Командир «Бердянска» начал зачитывать Договор о сотрудничестве по поводу свободы судоходства. На тот момент в районе якорных стоянок находилось 166 гражданских судов.
Чтобы достичь стоянки, катерами необходимо было пересечь границу РФ, войдя в российские территориальные воды, и только после этого катера оказались бы в той зоне, где возможен свободный проход.
6:30 российский погранкатер снова довёл до украинцев информацию о том, что нужна заявка на проход пролива - капитану Керченского порта. Эту информацию катерная группа проигнорировала и продолжился следовать к границе РФ.
7:01 Они пересекли границу России и зашли в территориальное море. Надо отметить тот факт, что зашли они в территориальное море там, где суверенитет РФ распространялся ещё до вхождения Крыма в состав РФ.
7:20 Корабли ПС ФСБ РФ «Дон» и «Изумруд» вызывали украинские экипажи на связь, сообщая о необходимости покинуть территориальное море. Но ответа не было получено.
8:30 Экипажи российских погранкораблей зафиксировали приведение артиллерийских установок в боевую готовность. Артустановки были направлены в сторону российских кораблей. К тому моменту на российских кораблях расчёты в боеготовности не приводились. Можно только догадываться, к чему привела бы атака с украинских катеров в районе интенсивного судоходства в таких условиях.
С 10:35 до 18:30 группа украинских кораблей была заблокирована в районе якорной стоянке.
Тем временем в 11:30 руководство ВМС Украины даёт команду и направляет из Бердянска к Керченскому проливу ещё несколько катеров. Эти катера были встречены на подходе и участия в провокации принять не смогли.
В 18:30 украинские корабли предприняли меры для прорыва из российского территориального моря. Российские корабли стали их преследовать и посылать сигналы.
20:42 ПСКР "Изумруд" предупредил, что будет применять оружие, если корабли ВМСУ не остановятся. В связи с тем, что украинские корабли не остановились, командир "Изумруда" принял решение о предупредительной стрельбе в сторону украинских катеров.
20:45 Предупредительная стрельба выполнена с расстояния 2 кабельтовых, исключая поражение кораблей ВМСУ.
20:50 "Бердянск" был предупреждён о том, что стрельба будет открыта на поражение, если катера не остановятся.
20:55 ПСКР "Изумруд" применил оружие по катеру "Бердянск" таким образом, что применение 30-мм 6-ствольной установки нанесло минимальный ущерб как самому катеру, так и членам экипажа. Командиру корабля была поставлена задача минимизировать ущерб. Всё это происходило в тёмное время суток. Те ранения, которые, к сожалению, получены моряками, они несущественны.
20:58. "Бердянск" лёг в дрейф. Капитан запросил о помощи. Через 8 минут наши пограничники уже оказывали помощь украинским морякам. Всё делалось очень быстро.
22:28 Все три корабля ВМС ВСУ были задержаны в территориальном море РФ.
0:40 Раненые моряки доставлены на лечения в Керчь.
На катерах и буксирах были обнаружены оружие и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект
Два катера следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива. В 21:30 24 ноября в 8 милях от границ данные суда были проинформированы о порядке пересечения госграницы. От катеров был получен ответ, что проход пролива не планируется. После этого украинские моряки были проинформированы о том, что необходимо подавать заявки за 48, 24 и 4 часа на проход. Ни одной из этих заявок подано не было.
Этим правилам более 20 лет, и всё это время никогда не нарушались ни российскими, ни украинскими моряками. Доведу информацию о том, что правила ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.
22:23 командир российского погранкатера проинформировал украинские экипажи о закрытии Керченского пролива. Украинские суда продолжили маневрирования в 6 милях от морских границ РФ. На преодоление этого расстояния достаточно 30-40 минут при их скоростных характеристиках. Ответа на то, зачем это делалось, мы не получили.
Позвольте напомнить о попытках проникновения диверсионных групп на Крымский полуостров.
Украинские моряки ранее заявляли, что если российские корабли приблизятся к ним на расстояние 20 кабельтовых, то будет открыт огонь. Артиллерийские установки направлялись туда, где находились российские пограничные корабли.
Как вам известно, регулярно звучали заявления от украинских политиков уничтожить Крымский мост. Пограничная служба ФСБ РФ была вынуждена увеличить число кораблей в районе Керчь-Еникальского канала, чтобы минимизировать угрозу.
За длительное время мы осмотрели всего около 10-12% судов из тех, которые следовали под Крымским мостом. При этом основная часть осмотренных судов направлялась в российские порты. Ни о какой так называемой блокаде украинских портов речи не идёт.
Далее добавлено:
Закрытие прохода через Керченский пролив, как, думаю, всем понятно, было связано с необходимостью пресечь украинскую провокацию.
25 ноября. 2:05 (мск). Погранкорабль «Изумруд» обнаружил два катера ВМСУ «Бердянск» и «Никополь», которые соединились с кораблями «Горловка» и «Яны Капу» всгео в 4 милях от морской границы РФ. С какой целью они отклонялись от общего маршрута и пытались скрыть свои действия? В этот же период (ночью) была осуществлена дозаправка катеров у границ России.
5:35. Погранпосту стало известно, что катера и буксир вознамерились следовать в Бердянск. Представитель ФСБ напомнил, что до этого украинские моряки никакого уведомления не направили.
5:45 Ещё раз было сообщено о закрытии прохода через Керченский пролив.
5:50 Командир «Бердянска» начал зачитывать Договор о сотрудничестве по поводу свободы судоходства. На тот момент в районе якорных стоянок находилось 166 гражданских судов.
Чтобы достичь стоянки, катерами необходимо было пересечь границу РФ, войдя в российские территориальные воды, и только после этого катера оказались бы в той зоне, где возможен свободный проход.
6:30 российский погранкатер снова довёл до украинцев информацию о том, что нужна заявка на проход пролива - капитану Керченского порта. Эту информацию катерная группа проигнорировала и продолжился следовать к границе РФ.
7:01 Они пересекли границу России и зашли в территориальное море. Надо отметить тот факт, что зашли они в территориальное море там, где суверенитет РФ распространялся ещё до вхождения Крыма в состав РФ.
7:20 Корабли ПС ФСБ РФ «Дон» и «Изумруд» вызывали украинские экипажи на связь, сообщая о необходимости покинуть территориальное море. Но ответа не было получено.
8:30 Экипажи российских погранкораблей зафиксировали приведение артиллерийских установок в боевую готовность. Артустановки были направлены в сторону российских кораблей. К тому моменту на российских кораблях расчёты в боеготовности не приводились. Можно только догадываться, к чему привела бы атака с украинских катеров в районе интенсивного судоходства в таких условиях.
С 10:35 до 18:30 группа украинских кораблей была заблокирована в районе якорной стоянке.
Тем временем в 11:30 руководство ВМС Украины даёт команду и направляет из Бердянска к Керченскому проливу ещё несколько катеров. Эти катера были встречены на подходе и участия в провокации принять не смогли.
В 18:30 украинские корабли предприняли меры для прорыва из российского территориального моря. Российские корабли стали их преследовать и посылать сигналы.
20:42 ПСКР "Изумруд" предупредил, что будет применять оружие, если корабли ВМСУ не остановятся. В связи с тем, что украинские корабли не остановились, командир "Изумруда" принял решение о предупредительной стрельбе в сторону украинских катеров.
20:45 Предупредительная стрельба выполнена с расстояния 2 кабельтовых, исключая поражение кораблей ВМСУ.
20:50 "Бердянск" был предупреждён о том, что стрельба будет открыта на поражение, если катера не остановятся.
20:55 ПСКР "Изумруд" применил оружие по катеру "Бердянск" таким образом, что применение 30-мм 6-ствольной установки нанесло минимальный ущерб как самому катеру, так и членам экипажа. Командиру корабля была поставлена задача минимизировать ущерб. Всё это происходило в тёмное время суток. Те ранения, которые, к сожалению, получены моряками, они несущественны.
20:58. "Бердянск" лёг в дрейф. Капитан запросил о помощи. Через 8 минут наши пограничники уже оказывали помощь украинским морякам. Всё делалось очень быстро.
22:28 Все три корабля ВМС ВСУ были задержаны в территориальном море РФ.
0:40 Раненые моряки доставлены на лечения в Керчь.
На катерах и буксирах были обнаружены оружие и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект
- Использованы фотографии:
- ФСБ РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter