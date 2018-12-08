В ВМС Украины создали "бригаду будущего"
Украинские вооруженные силы обзавелись "бригадой будущего", в роли которой выступает созданное в начале ноября соединение морской пехоты, сообщает газета "Народная армия"
Командир "бригады будущего" полковник Николай Палас в интервью газете рассказал, что новое соединение морской пехоты входит в состав Военно-морских сил Украины и через некоторое время действительно станет "подразделением будущего" в составе ВМСУ. По словам полковника, на вооружение бригады поступает только "самая современная" техника и оружие - танки Т-80, бронетранспортеры БТР-7 (украинская модернизация советских бронетранспортеров БТР-70), бронеавтомобили "Варта", новейшие противотанковые комплексы "Стугна-П" и модернизированное стрелковое оружие.
Палас подчеркнул, что новая 35-я бригада морской пехоты "олицетворяет все высокие стандарты", к которым стремятся абсолютно все подразделения украинской армии. В настоящее время идет доукомплектование, в скором времени на одном из полигонов состоится слаживание бригады, в состав которой вошли подразделения, как уже поучаствовавшие в боях на Донбассе, так и набранные из новобранцев.
Главной задачей бригады называется достижение оперативной совместимости с аналогичными подразделениями НАТО в контексте окончательной интеграции ВСУ в Североатлантический альянс.
Командир "бригады будущего" полковник Николай Палас в интервью газете рассказал, что новое соединение морской пехоты входит в состав Военно-морских сил Украины и через некоторое время действительно станет "подразделением будущего" в составе ВМСУ. По словам полковника, на вооружение бригады поступает только "самая современная" техника и оружие - танки Т-80, бронетранспортеры БТР-7 (украинская модернизация советских бронетранспортеров БТР-70), бронеавтомобили "Варта", новейшие противотанковые комплексы "Стугна-П" и модернизированное стрелковое оружие.
Палас подчеркнул, что новая 35-я бригада морской пехоты "олицетворяет все высокие стандарты", к которым стремятся абсолютно все подразделения украинской армии. В настоящее время идет доукомплектование, в скором времени на одном из полигонов состоится слаживание бригады, в состав которой вошли подразделения, как уже поучаствовавшие в боях на Донбассе, так и набранные из новобранцев.
Главной задачей бригады называется достижение оперативной совместимости с аналогичными подразделениями НАТО в контексте окончательной интеграции ВСУ в Североатлантический альянс.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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