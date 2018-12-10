«Молодая команда» Пушилина стремительно теряет лицо

Похоже, осторожный оптимизм в отношении деятельности нового республиканского правительства оказался безосновательным. Вместо обещанной стабилизации цен в ДНР наблюдается устойчивый рост. Ползут вверх цены на самое важное: хлеб, муку, крупы, птицу, то есть на социально значимые категории товаров, цены на которые регламентируются специальными законодательным актами.Ситуация вызывает тем большее недоумение, что в соседней Луганской Народной Республике цены на несколько десятков товаров, которые определены «на прокорм» социально незащищенным слоям населения, остаются на прежнем уровне.Порой создается впечатление, что в ДНР развернута масштабная кампания по дискредитации нового правительства людьми, не вошедшими в его состав или, как вариант, дискредитация одной частью правительства другой. Тем более что в социальных сетях, помимо вполне справедливых претензий в адрес «молодой команды», появляются и откровенные вбросы.На самом деле нет никакой разницы, кто в ответе за дестабилизацию ситуации, вызванной повышением цен. Если под носом у правительства действует какая-то «контра», способная игнорировать не только обещания главы, но и вполне конкретные законодательные акты, значит, что-то «неладно в Датском королевстве». В конце концов, позволять предпринимателям и ритейлерам выставлять ценники – не то же самое, что пакостить в соцсетях.Если какая-то клика, крепко интегрированная в правительственные круги и чиновничество, может позволить себе нивелировать авторитет руководства республики, то это самое руководство безвольно и ничего не стоит. Опять же, если вина за рост цен на хлеб и другие важные для нищего населения продукты лежит на правительстве Дениса Пушилина и все его обещания, это просто белый шум – и это также можно расценивать как очевидное вредительство.В любом случае, если этот вопрос не будет взят под контроль в ближайшее время, говорить о какой-либо социальной политике будет нелепо. Впереди рождественские каникулы, в преддверии которых торговцы не преминут взвинтить цены на все, а уже после праздников, скорее всего, снизят их незначительно. Все это уже было в преддверии 9 Мая. Только на этот раз весь этот «праздник жизни» коснется не только такой «роскоши», как молочные продукты и мясо, но и овощей, хлеба, круп и т. д.Вряд ли население пойдет добиваться социальной справедливости с дрекольем, но соответствующие выводы сделает. Скорее всего, массово отправится на заработки, оставив в республиках своих иждивенцев (что может создать катастрофическую социальную нагрузку на бюджет). И так самым выгодным бизнесом в республиках сейчас является обналичивание электронных переводов…Однозначно все это закончится массой неприятностей и колоссальным подрывом имиджа ДНР. Тем более что, повторюсь, перед глазами есть соседняя республика, в которой руководство каким-то дивом умудряется сдерживать рост цен не только на социально значимые продукты, но и держать в узде торговцев, реализующих мясо, сало, сыры и т. д.Кстати, до сих пор непонятно, почему не снизились цены на продукты в связи с удешевлением ГСМ. Ведь ГСМ называли чуть ли не главным фактором всеобщего роста стоимости продуктов прошлым летом! Где обещанная отмена до конца года таможни между республиками и другие факторы улучшения жизни?Впрочем, в республике немало загадок: например, автор давно пытается понять, почему в ЛДНР пиво стоит дешевле молока, а водка — на уровне кефира и ряженки?