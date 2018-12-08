Кандидатов на пост президента Украины предложили проверять у психиатра

Кандидатов на кресло главы украинского государства предлагают проверять на психические отклонения. Соответствующий законопроект внесен и зарегистрирован в Верховной Раде, сообщается на сайте украинского парламента.Законопроект с предложением о проведении обязательного психиатрического и наркологического осмотра кандидата на пост президента Украины внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Инициаторами данного предложения, которое должно внести изменения в закон о выборах главы государства, выступили глава фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко и еще несколько депутатов из его партии. На данный момент текст пояснительной записки к данному законопроекту в электронной базе украинского парламента отсутствует.Напомним, что выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года, если этому не помешает введенное действующим украинским президентом Петром Порошенко военное положение. На сегодняшний день, согласно проведенным на Украине опросам, лидером в президентской гонке является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Президент Украины Порошенко пока входит в тройку, занимая третье место после Тимошенко и Гриценко.