СМИ: Россия может захватить Сувалкский коридор и отрезать Прибалтику

Западные СМИ продолжают цикл публикаций на тему "агрессии России". На этот раз американское издание We Are The Mighty опубликовало материал, повествующий о возможных действиях российской армии для изоляции стран Прибалтики.Издание пишет, что в случае войны между Россией и НАТО следует опасаться ударов российской армии, нанесенных с территории "Калининградского анклава" и территории "союзника России - Белоруссии" навстречу друг другу с целью овладения Сувалкским коридором, который будет "особенно уязвимым". По мнению американских экспертов, Сувалкский коридор имеет "огромное стратегическое значение" и овладение им российской армией означает, что прибалтийские страны будут "отрезаны" от остальной Европы.Издание пишет, что Россия может сконцентрировать значительные силы в Калининградской области и в Белоруссии, а затем без предупреждения захватить эту территорию. Наличие же ракетных комплексов "Искандер", размещенных в Калининградской области, "позволяет русским полностью прикрыть Сувалкский коридор". Таким образом, Литва, Латвия и Эстония будут отрезаны от основных сил НАТО и окажутся перед угрозой российской оккупации.Ранее глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что у НАТО имеются силы и средства для подавления российских сил в Калининградской области и в Крыму.