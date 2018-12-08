Китай запустил лунную миссию на обратную сторону Луны

Луноход "Юйту", входящий в состав миссии "Чанъэ-3"

Китай стал первой в мире страной, запустившей "луноход" на обратную сторону Луны. Аппарат для исследования "темной" стороны естественного спутника Земли "Чанъэ-4" запущен в Китае, сообщает телеканал CGTN.Ракета "Чанчжэн-3B/E" с миссией "Чанъэ-4" стартовала с космодрома Сичан 8 декабря в 02:20 по местному вр. (21:20 по мск вр. 7 декабря). Ожидается, что спускаемый аппарат совершит мягкую посадке на обратной стороне Луны в начале января 2019 года.Китай приступил к выполнению лунной программы в 2007 году, когда запустил к Луне первый спутник. Затем в 2010 году был запущен второй спутник, который вместе с первым изучал поверхность спутника Земли. В 2013 году китайцы запустили аппарат "Чанъэ-3", который совершил успешную посадку на лунную поверхность. Запущенный вчера аппарат "Чанъэ-4" был построен в качестве дублера "Чанъэ-3" и технически аналогичен основному аппарату. Он состоит из посадочной платформы и закрепленного на ней лунохода. После посадки луноход выезжает с платформы, после чего обе части аппарата начинают самостоятельные научные программы. Полная масса аппарата составляет 1,2 тонны, из которых на луноход приходится 140 килограммов.Основной сложностью запущенной миссии является невозможность напрямую связаться с Землей, поэтому Китай заранее запустил спутник-ретранслятор Queqiao, который спустя месяц вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Находясь в этой точке, спутник будет виден с Земли и одновременно доступен для лунохода.Также на начало следующего года запланированы еще две лунные миссии - индийская и израильская, при чем, если Израиль планирует запустить только посадочную платформу, то Индия вместе с платформой запускает свой луноход. Естественно, обе миссии будут на "светлую" сторону Луны.