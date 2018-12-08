ВМС США планируют обзавестись грузовыми беспилотниками

Американские Военно-морские силы начинают программу внедрения во флот грузовых беспилотных аппаратов вертолетного типа. В марте следующего года планируется проведение масштабного испытания беспилотных дронов в реальных, а не полигонных условиях. Об этом сообщает интернет-издание Nplus1 со ссылкой на Flightglobal.Командование ВМС США предполагает, что с помощью беспилотных аппаратов возможна доставка на корабли, находящиеся на относительно небольшом расстоянии от берега, небольших грузов, доставка которых вертолетами обходится слишком дорого. С целью предварительного отбора БПЛА, у побережья морской базы "Патаксент-Ривер" в Мэриленде будет проведен своеобразный конкурс среди беспилотников вертикального взлета и посадки.Согласно требованиям американского флота, на конкурс допускаются беспилотники вертикального взлета и посадки, способные перевозить не менее 9,1 кг груза. Дроны должны функционировать полностью в автономном режиме, начиная от взлета и заканчивая посадкой на палубу. Скорость - не менее 74 кг, высота полета - не более 600 метров над уровнем моря.Испытание будет заключаться в следующем: беспилотник с грузом вылетает с сухопутной базы, преодолевает расстояние до корабля, идущего со скоростью 3-5 узлов на расстоянии до 46 км от побережья, после чего кружит вокруг него не менее десяти минут, а затем в полностью автономном режиме совершает посадку на палубу. Победители получат возможность пройти дальше и в итоге получить контракт от ВМС.Ранее о разработке грузовых дронов заявили в Корпусе морской пехоты и армии США. Предполагается, что с их помощью будут доставляться боеприпасы бойцам на поле боя. Речь также идет об аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой.