Авианосная группа ВМС США прибыла в район Персидского залива

Американские Военно-морские силы нарастили свое присутствие в регионе Ближнего Востока. В район ответственности 5-го флота ВМС США, включающий в себя Аравийское море, Красное море, Аденский залив и Персидский залив, прибыла авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем "Джон Стеннис", сообщает пресс-служба ВМС США.Как сообщалось ранее, данная авианосная группа прибыла в регион Ближнего Востока с целью "продемонстрировать силу американского флота Ирану". Сообщается, что авианосец проведет в Персидском заливе около двух месяцев, демонстрируя "флаг Америки". По данным Пентагона, в состав авианосной ударной группы авианосца "Джон Стеннис" входят ракетный крейсер, четыре эсминца и ударная атомная подводная лодка.Последний раз американская авианосная группа находилась в районе Персидского залива восемь месяцев назад. В настоящее время там расположилась ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США во главе с авианесущим УДК "Эссекс". "Эссекс" несет на борту многоцелевые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Кроме этого, на десантных кораблях, входящих в эту группу, размещен экспедиционный батальон морской пехоты численностью две тысячи военнослужащих."Джон Стеннис" – седьмой серийный атомный авианосец класса "Нимиц". Заложен в марте 1991 года, спущен на воду в ноябре 1993 года, а в декабре 1995 года введен в строй. Водоизмещение авианосца – 103900 тонн, длина – 332,8 метра, ширина – 76,8 метра. Скорость – до 30 узлов. Экипаж – 3200 человек, а также 2480 человек авиакрыла. На борту базируются до 90 самолетов и вертолетов.Данный авианосец встанет на ремонт и модернизацию в январе 2021 года. В планах ВМС США провести перезарядку реактора корабля.