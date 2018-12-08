Порошенко: Украина готова выступить против России

Россия похитила наши энергоресурсы и рыбные ресурсы, нанесла ущерб средствам существования Украины, заблокировала трафик и торговлю в наших портах. Летом Россия повысила напряженность, регулярно задерживая коммерческие корабли, направлявшиеся в украинские порты

Украина готова выступить против России и защищать свою территорию. Именно об этом написал украинский президент Петр Порошенко в своей статье для газеты The New York Times, сообщает пресс-служба украинского лидера.Как пишет Порошенко, "украинский народ устал смотреть, как Россия осуществляет ползучую аннексию территории Украины". Ранее, по его словам, когда на Украине произошла революция, страна не могла самостоятельно противостоять российской агрессии, но сейчас народ полон решимости и готов выступить против России. Именно по этой причине введено военное положение - чтобы Украина могла мобилизоваться на случай, если Россия ужесточит свою агрессию.При этом Порошенко подчеркивает, что без международной поддержки Украина одна не выстоит, поэтому необходимо, чтобы западные страны ввели против России санкции. Он опять обвинил Россию в нарушении международных правил мореходства, которые Россия "регулярно нарушает с 2014 года" в Черном и Азовском морях:Также он обвинил Россию в захвате украинских кораблей, которые "не проявляли агрессии, никого не подстрекали", и которые были атакованы с применением оружия в международных водах, когда "мирно шли домой".В конце своей статьи Порошенко заявил, что Россия "оккупировала Крым и Донбасс", а теперь пытает захватить Азовское море. Он опять призвал страны Запада к введению санкций против России.Ранее Порошенко призвал Евросоюз и США закрыть свои порты для российских судов из-за инцидента в Керченском проливе.