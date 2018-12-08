Сатановский раскусил тактику «американского кота» в Сирии

В борьбе за господство на территории Сирийской Арабской Республики США готовы на все. Для установления контроля в регионе они даже не делают «ничего». Абсурд, скажете вы. Но, как выяснилось, необязательно что-то предпринимать, чтобы держать ситуацию «на мушке».Для чего американцы вообще сунулись в Сирию? На этот вопрос пытались ответить не только российские, но и зарубежные эксперты. И к однозначному ответу так и не пришли. Однако аналитикам всё же удалось выделить несколько направлений, по которым Вашингтон и собирается отрабатывать «сирийский сценарий».К примеру, ранее стало известно, что Белый дом разрабатывает стратегию действий в Сирии. Она подразумевает введение санкций против компаний России и Ирана, участвующих в восстановлении республики. Таким образом, Вашингтон пытается «политическими» инструментами вытеснить, в первую очередь, иранский контингент из страны.Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, также выделил цели новой американской стратегии в САР. Первое – это усиление давления на Россию. Второе – препятствие укреплению позиций Асада. Третье – отказ от финансовой помощи России в процессе восстановления Сирии. Четвертое – поддержка радикальных исламистов. Пятое – продвижение антииранской программы Белого дома.Впрочем, содействие распространению терроризма в Сирии у США стоит во главе угла. Накануне начальник Генштаба России Валерий Герасимов на брифинге рассказал, что «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в РФ) укрепляет свои позиции на восточном побережье Евфрата и до границ САР с соседними государствами, расширяя контролируемые зоны. Американцы, естественно, этим и оправдывают своё присутствие в САР.По мнению востоковеда Евгения Сатановского, тактика Белого дома в Сирии легко объяснима: «умный кот не ловит сразу всех мышей, или ему нечего будет делать дальше». Естественно, Вашингтон будет кричать о борьбе с терроризмом в регионе и увеличивать свой контингент. Однако, как известно, никакой существенной пользы от Штатов в республике не наблюдается.Конечно, Россия понимает, что США специально затягивают разгром ИГ* за Евфратом ради оправдания своего присутствия. Поэтому в экспертных кругах к американским властям есть много вопросов.