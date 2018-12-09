Россия ответит США "неприятным сюрпризом" на выход из ДРСМД

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Ни для кого не секрет, что обвинения американских властей в адрес России о нарушении ею ДРСМД являются, прежде всего, желанием самих США скрыть уже состоявшийся факт разрыва этого договора.Гость ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Яков Кедми считает, что разрыв соглашения нужен США для того, чтобы сбалансировать изменяющийся не в их пользу баланс стратегических сил.После того как Россия обзавелась ракетами «Калибр» и тем самым решила проблему отсутствия ракет среднего радиуса действия, у американцев появилась проблема. Вся система противоракетной обороны в океане, которая разрабатывалась в течение многих лет и была рассчитана на стратегию всеобщего быстрого удара, к 2020 году окажется под ударом российских вооруженных сил, которые будут направлены против уничтожения флота США.В этой связи американцы решают построить стратегическую систему, основанную на ракетах наземного и воздушного базирования, для удара по России.Однако израильский эксперт уверен, что как только США выйдет из ДРСМД, сразу же последует ответная реакция со стороны России, которая станет неприятным сюрпризом для американцев. Россия научилась принимать нестандартные решения в ответ на стандартные американские угрозы.[/center]