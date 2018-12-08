Житель Донецка опознал пытавшего его сотрудника СБУ в одном из задержанных

Житель Донецка узнал в одном из задержанных в ходе провокации в Керченском проливе сотрудника Службы безопасности Украины, который пытал его в Бердянске. Об этом сообщил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов.Как рассказал во время проведенного брифинга для журналистов Михаил Шишов, житель Донецка во время телевизионной трансляции опознал в одном из задержанных сотрудника СБУ, который причинил ему серьезные телесные повреждения во время пыток, которые проводились после задержания данного гражданина в Бердянске. Гражданин обратился по данному поводу в следственное управление ФСБ России и довел эту информацию до следователей, занимающихся уголовным делом по факту незаконного пересечения российской границы в районе Керченского пролива. Фамилия СБУшника не раскрывается.Между тем, данным фактом заинтересовались в правоохранительных органах Донецкой народной республики. Соответствующие документы в отношении сотрудника СБУ, подозреваемого в пытках гражданина ДНР, были переданы в силовые службы ДНР.Напомним, что в провокации, устроенной украинскими моряками, участвовали два сотрудника СБУ, которые, по предварительной информации, осуществляли общее руководство украинской операцией. В данный момент один из украинских силовиков находится в московском СИЗО №2 Лефортово. Второй, получивший ранение, находится в тюремной больнице СИЗО №1 "Матросская тишина".