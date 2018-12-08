Грузия применила против российских пограничников пение арий

Грузия провела акцию, направленную на "деоккупацию" якобы захваченной Россией территории Южной Осетии. С этой целью в районе южноосетинской границы выступили грузинские музыканты, сообщает газета "Взгляд" со ссылкой на собственного корреспондента в Тбилиси.Как утверждают в Тбилиси, в районе села Атоци Карельского района Грузии, на границе Южной Осетии, российские пограничники, которые охраняют границу согласно двухсторонним соглашениям, заключенным после войны 2008 года, начали создавать пограничную инфраструктуру. С целью воспрепятствовать строительству пограничных укреплений, в село прибыли грузинские музыканты, которые под охраной грузинских полицейских несколько часов исполняли классическую музыку и пели оперные арии. В конце концерта, направленного против "российских оккупантов" грузинской территории, был исполнен гимн Грузии.Участники данной акции утверждают, что таким способом они ведут борьбу против "вооруженной оккупации грузинской территории" и останавливаться на этом не собираются.Концерты теперь будут постоянными, заявили грузинские артисты. Комментариев российских пограничников, к сожалению, получить не удалось.