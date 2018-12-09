Новости

Теракт в Чабахаре: задержаны новые подозреваемые

8
Как сообщает IRNA (Islamic Republic News Agency), в прошедшую субботу главный прокурор города Захедан, столицы провинции Сеистан-и-Балухистан, заявил об аресте 4 подозреваемых в причастности к недавнему теракту, произошедшему там.

Теракт в Чабахаре: задержаны новые подозреваемые
Место совершения теракта — ворота полицейского отделения города Чабахар



Напомним, что террористический акт произошёл утром 06 декабря 2018 года в городе Чабахар (юго-восток Ирана). В ходе него, примерно в 10:00 утра, смертник попытался въехать на заминированной машине на территорию полицейского отделения, однако был остановлен для проверки документов, В результате чего совершил самоподрыв в зоне ворот.

Террориста не остановило даже то, что полицейских рядом с его автомобилем почти не было, а вокруг находилась заполненная простыми жителями оживлённая улица.

[/center]
Взрыв машины смертника-джихадиста, попавший на камеру наружного наблюдения


Согласно официальным данным, представленным губернатором Чабахара Рахмеделом Бамери, жертвами взрыва стали 42 человека — погибло двое полицейских, остановивших машину смертника, а 40 человек (преимущественно мирные жители), включая 4 детей, получили ранения.


[center]Похороны погибших в результате теракта иранских полицейских


Ответственность за произошедшее взяла на себя исламская экстремистская группировка «Ансар аль-Фуркан».
Использованы фотографии:
IRNA
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 1 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти