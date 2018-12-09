Теракт в Чабахаре: задержаны новые подозреваемые
Как сообщает IRNA (Islamic Republic News Agency), в прошедшую субботу главный прокурор города Захедан, столицы провинции Сеистан-и-Балухистан, заявил об аресте 4 подозреваемых в причастности к недавнему теракту, произошедшему там.
Напомним, что террористический акт произошёл утром 06 декабря 2018 года в городе Чабахар (юго-восток Ирана). В ходе него, примерно в 10:00 утра, смертник попытался въехать на заминированной машине на территорию полицейского отделения, однако был остановлен для проверки документов, В результате чего совершил самоподрыв в зоне ворот.
Террориста не остановило даже то, что полицейских рядом с его автомобилем почти не было, а вокруг находилась заполненная простыми жителями оживлённая улица.
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Согласно официальным данным, представленным губернатором Чабахара Рахмеделом Бамери, жертвами взрыва стали 42 человека — погибло двое полицейских, остановивших машину смертника, а 40 человек (преимущественно мирные жители), включая 4 детей, получили ранения.
Ответственность за произошедшее взяла на себя исламская экстремистская группировка «Ансар аль-Фуркан».
Место совершения теракта — ворота полицейского отделения города Чабахар
Напомним, что террористический акт произошёл утром 06 декабря 2018 года в городе Чабахар (юго-восток Ирана). В ходе него, примерно в 10:00 утра, смертник попытался въехать на заминированной машине на территорию полицейского отделения, однако был остановлен для проверки документов, В результате чего совершил самоподрыв в зоне ворот.
Террориста не остановило даже то, что полицейских рядом с его автомобилем почти не было, а вокруг находилась заполненная простыми жителями оживлённая улица.
[/center]
Взрыв машины смертника-джихадиста, попавший на камеру наружного наблюдения
Согласно официальным данным, представленным губернатором Чабахара Рахмеделом Бамери, жертвами взрыва стали 42 человека — погибло двое полицейских, остановивших машину смертника, а 40 человек (преимущественно мирные жители), включая 4 детей, получили ранения.
Ответственность за произошедшее взяла на себя исламская экстремистская группировка «Ансар аль-Фуркан».
- Использованы фотографии:
- IRNA
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